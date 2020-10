Krajčí: Slovensko ide českou cestou, situácia pre COVID-19 vážna

Situácia na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom je vážna. Krajina má každý deň rekordné prírastky počtu infikovaných, hospitalizovaných a pacientov v kritickom stave a ide českou cestou. V piatok to na tlačovej konferencii k aktuálnej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).





"Situácia bude zlá. To sa zo dňa na deň zastaviť nedá," komentoval Krajčí, pričom verí, že prijaté opatrenia sa prejavia v čase. SR začína mať výrazne červenšie regióny na severe a juhu. Podobne je to v Rakúsku, situácia je o čosi horšia v Maďarsku. Najhoršia je stále v Česku. Situácia sa zhoršuje aj v Poľsku, najmä v prihraničných oblastiach. Priebeh počtu infikovaných je podľa šéfa rezortu zdravotníctva však na Slovensku takmer rovnaký ako v Česku. Poukázal na to, že čím je nižšia mobilita občanov, tým je nižšia šanca šírenia sa nákazy.Reprodukčné číslo sa na Slovensku sa pohybuje od 1,3 až 1,5. Priemer infikovaných na deň je 1341 ľudí, pred týždňom to bolo 756. Počet hospitalizovaných stúpol z 324 na 464 pacientov.Najviac pacientov majú nemocnice v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji. Zvýšil sa aj počet prípadov v najrizikovejšej skupine nad 65 rokov. V tejto vekovej skupine sa k 13. októbru evidovalo 1296 nakazených. Najviac ich je naďalej v Prešovskom kraji. Aktuálne je nakazených 683 zdravotníkov.Slovensko má za sebou aj rekordy v testovaní na ochorenie COVID-19. Denný priemer stúpol na 9411 testov. V takzvanej červenej fáze je aktuálne 72 okresov. V takzvanej oranžovej fáze je sedem okresov. Zelené okresy Slovensko aktuálne nemá.Minister zdravotníctva opätovne vyzval na dodržiavanie opatrení. Pripomenul potrebu dodržiavania odstupov, nosenia rúšok a umývania si rúk. Je presvedčený, že keby opatrenia ľudia dodržiavali, nárast počtu nakazených by sa podarilo zastaviť.