Putin naďalej tají svoju politickú budúcnosť, scenár ako v Kazachstane by bol nevhodný pre Rusko

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin ostáva naďalej tajnostkársky, čo sa týka jeho budúcej roly v štáte po vypršaní jeho terajšieho mandátu v roku 2024. Počas diskusie so študentmi v stredu odpovedal na otázku, či bude nasledovať príklad z Kazachstanu, kde dlhoročný prezident Nursultan Nazarbajev vlani odstúpil, ale udržal si vplyv prostredníctvom inej významnej funkcie. Šéf Kremľa však tento nápad zamietol ako nevhodný pre Rusko.“Vytvorenie funkcie nad prezidentskou by znamenalo duálnu moc, čo je absolútne neakceptovateľné pre krajinu, ako je Rusko. Podkopalo by to prezidentský úrad," vyhlásil Putin.Šesťdesiatsedemročný Putin je pri moci už vyše 20 rokov, teda dlhšie než ktorýkoľvek iný ruský či sovietsky líder od čias Stalina.