Putin: Najnovšie sankcie USA proti Rusku sú nezmyselné

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 22. augusta (TASR) - Americké ekonomické sankcie uvalené na Rusko sú nezmyselné, vyhlásil v stredu ruský prezident Vladimir Putin. Vyjadril aj nádej, že Washington nakoniec bude súhlasiť s konštruktívnym dialógom.Putin po rozhovoroch s fínskym prezidentom Saulim Niinistöm v ruskom letovisku Soči označil minulomesačný summit s americkým lídrom Donaldom Trumpom v Helsinkách za pozitívny, ale Trumpovu administratívu obvinil z toho, že neustále postihuje Rusko sankciami.povedal podľa tlačovej agentúry AP Putin.dodal.Hoci Trump sa snaží o bližšie vzťahy s Putinom, jeho administratíva zintenzívnila ekonomický tlak na Moskvu za jej akcie na Ukrajine a v Sýrii, ako aj za údajné snahy Ruska zasahovať do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a narušiť ďalšie západné demokracie.Putin poznamenal, žePovedal, že americké sankcie sú. Podľa jeho ďalších slov Moskva očakáva, že Washington si uvedomí ich nezmyselnosť a zapojí sa do konštruktívnej spolupráce.Trumpova administratíva uvalila v utorok proti Moskve ďalšie sankcie a na už aj tak dlhý zoznam zaradila dve spoločnosti a dvoch jednotlivcov, podozrivých z pokusu obísť skoršie americké sankcie zavedené v júni v reakcii na počítačové útoky. Jednou z týchto spoločností je slovenská firma Lacno s.r.o. Tá spolu s petrohradskou Vela-Marine Ltd pomohla ruskej spoločnosti Divetechnoservices obísť sankcie. Trumpova vláda sankcionovala aj dve ruské lodné prepravné spoločnosti pre podozrivé obchodovanie so Severnou Kóreou.Ohľadne plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) z Ruska cez Baltské more do Nemecka Putin povedal, že USA sa vyhrážajú sankciami zacielenými na tento projekt, ale Európa ho potrebuje, aby uspokojila svoje potreby v energetike.Putin a ďalší ruskí predstavitelia tvrdia, že odpor USA voči novému plynovodu pramení z americkej túžby zbaviť sa silného konkurenta a presadiť svoje vlastné dodávky drahšieho skvapalneného zemného plynu do Európy.zdôraznil Putin.Ruský líder tiež poznamenal, že Rusko musí reagovať na rozmiestnenie jednotiek NATO pri svojich hraniciach. Zdôraznil, že Moskva je pripravená diskutovať o spôsoboch zvýšenia vzájomnej dôvery, akým je napríklad bezpečnosť vojenských preletov nad Pobaltím. Avšak dodal, že NATO nespolupracuje pri ruských návrhoch v tejto otázke.vyhlásil ruský prezident.