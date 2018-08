Za rok prijali ľudskoprávne výbory OSN jednu sťažnosť proti SR

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. augusta (TASR) - Od 1. augusta 2017 do 1. augusta 2018 prijali ľudskoprávne výbory OSN jednu sťažnosť proti Slovensku. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu vláda vzala na vedomie.Sťažnosť z 15. júna, podaná na Výbor pre ľudské práva, sa týkala vydania Aslana Jandijeva do Ruska.píše sa v materiáli. Slovensko vydalo Aslana Jandijeva do Ruska 17. júla. Výbor OSN pre ľudské práva žiadal od Slovenska pozastavenie vydania. Chcel preskúmať, či mu v Rusku nehrozí mučenie alebo zlé zaobchádzanie.Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vydanie odôvodnilo rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva. Ten koncom mája odmietol opätovne vydať predbežné opatrenie, ktorým by zakázal Jandijevovo vydanie. MS SR sa tiež spolieha na záruky Ruskej federácie, ktoré dostalo aj v iných podobných prípadoch a s ktorých plnením bolo spokojné. Rezort tiež uviedol, že ak by v júli Slovensko Jandijeva nevydalo, muselo by ho prepustiť z vydávacej väzby. To by vzhľadom na obvinenia z terorizmu, ktorým Jandijev čelí, predstavovalo bezpečnostné riziko.Okrem toho MS SR posudzuje podanie právnej zástupkyne sťažovateľky V.S. z 24. januára 2017 v už rozhodnutom prípade z januára 2014 na výbor pre odstránenie rasovej diskriminácie.uvádza sa v materiáli. Sťažnosťou V.J. sa má zaoberať výbor pre ľudské práva.Od vzniku SR bolo proti nej podaných 15 individuálnych sťažností. Najviac - deväť ich smerovalo na výbor pre ľudské práva. V 13 prípadoch bolo konanie ukončené, z čoho v piatich prípadoch bolo podanie vyhlásené za neprijateľné a v ôsmich prípadoch bolo prijaté rozhodnutie v merite veci. V dvoch prípadoch prebieha konanie.