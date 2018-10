Putin navrhol Trumpovi ďalšiu schôdzku

Poradca šéfa Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton a ruský prezident Vladimir Putin v Moskve 23. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 23. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin navrhol usporiadať ďalšie stretnutie so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, a to 11. novembra v Paríži na oslavách 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Uviedol to v utorok na schôdzke s poradcom šéfa Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom, ktorý pricestoval na návštevu Ruskej federácie.poznamenal na schôdzke v Moskve Putin, ktorého citovala agentúra TASS.Bolton šéfa Kremľa ubezpečil, že Trump by sa s ním rád stretol. Súhlasil s tým, že dialóg medzi Moskvou a Washingtonom bude užitočný napriek existujúcim rozdielom.Obaja prezidenti sa naposledy stretli 16. júla vo fínskej metropole Helsinki.Podľa agentúry AP Putin Boltonovi taktiež povedal, že by chcel pokračovať v dialógu s Trumpom aj napriekkrokom Washingtonu. Boltonovi doslova povedal, že Rusko je zmätené americkýmiPutin uviedol, že by rád diskutoval o rôznych otázkach kontroly zbrojenia vrátane Trumpovho nedávneho vyhlásenia, že má v úmysle odstúpiť od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) z roku 1987.Bolton pricestoval do Moskvy v nedeľu. Jeho dvojdňová návšteva sa oficiálne začala v pondelok, keď absolvoval päťhodinové stretnutie s tajomníkom ruskej Bezpečnostnej rady Nikolajom Patruševom, s ktorým diskutoval o širokej škále tém: od možností novej zmluvy START cez obvinenia Spojených štátov voči ruskej občianke Jelene Chusiajnovovej po údajné zasahovanie Ruska do volieb v Spojených štátoch.V utorok prijal Boltona ruský minister obrany Sergej Šojgu, ktorý na schôdzke vyjadril nádej, že jeho návšteva v Rusku sa stane impulzom pre stabilizáciu rusko-amerických vzťahov. Súčasne konštatoval, že dialóg medzi USA a Ruskom sa postupne obnovuje. Podľa šéfa ruského rezortu obrany cestu k obnoveniu dvojstranného dialógu otvorila schôdzka Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Helsinkách.Trump počas víkendu avizoval zámer odstúpiť od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu, pretože Rusko ju údajne porušuje. Tento svoj úmysel Trump potvrdil aj vo svojom vyhlásení v pondelok. Varoval, že Spojené štáty budú budovať svoj jadrový arzenál s cieľom vyvíjať nátlak na Čínu a Rusko.INF, ktorú 8. decembra 1987 podpísali vtedajší líder Sovietskeho zväzu Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan, zakazuje obom stranám okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny.