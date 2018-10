V aute konzulátu sa zrejme našli osobné veci novinára Chášukdžího

Turecká polícia objavila v pondelok v podzemnom parkovisku v istanbulskej štvrti Sultangazi opustené vozidlo patriace saudskoarabskému konzulátu, 22. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 23. októbra (TASR) - Dva kufre a osobné veci patriace zrejme saudskoarabskému novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, ktorého začiatkom októbra zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul, objavili vyšetrovatelia vo vozidle patriacom konzulátu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica CNN Türk.Opustené auto s diplomatickou poznávacou značkou patriace konzulátu našla v pondelok turecká polícia v podzemnom parkovisku v istanbulskej štvrti Sultangazi. Auto tam podľa tureckých médií parkovalo asi dva týždne.Nemenovaný svedok pre agentúru Reuters uviedol, že vozidlo prehľadali tureckí a saudskoarabskí vyšetrovatelia. CNN Türk na svojej webstránke uviedla, že pri prehliadke našli počítač a dokumenty, ktoré by mali patriť práve Chášukdžímu. Stanica zároveň informovala, že prehliadku nateraz prerušili a opätovne v nej budú pokračovať v stredu ráno.Saudskoarabského novinára Chášukdžího zavraždili 2. októbra na konzuláte v Istanbule, keď si tam prišiel prevziať dokumenty potrebné na sobáš so svojou tureckou snúbenicou. Novinár si so sebou na konzulát podľa záznamov bezpečnostných kamier zjavne nepriniesol nijaké osobné veci.Saudská Arábia celé týždne tvrdila, že Chášukdží žijúci v USA a píšuci články pre denník Washington Post, odišiel z konzulátu živý. Kráľovstvo nakoniec v noci na sobotu priznalo, že novinára zavraždili na konzuláte, ale v rozpore s tvrdeniami tureckých úradov vraždu opísalo ako výsledok hádky a následnéhoTelevízna stanica Sky News s odvolaním sa na dva nezávislé zdroje v utorok oznámila, že v záhrade domu saudskoarabského generálneho konzula, vzdialenom približne 500 metrrov od konzulátu, sa našli časti tela patriace Chášukdžímu. Podľa jedného z nemenovaných zdrojov novinár rozštvrtený a jeho tvár bola znetvorená.