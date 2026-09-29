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28. septembra 2026

Putin nechal znárodniť podnikanie a majetok spoločnosti Metro na území Ruska


Tagy: Prevzatie Ruský prezident Ruský vodca Vojna na Ukrajine zahraničné spoločnosti

Ide o najnovší prípad prevzatia zahraničných podnikov, ktorý Moskva zdôvodňuje opatreniami voči krajinám podporujúcim Ukrajinu. Prezident



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depositphotos_54216723_xl 676x487 29.9.2026 (SITA.sk) - Ide o najnovší prípad prevzatia zahraničných podnikov, ktorý Moskva zdôvodňuje opatreniami voči krajinám podporujúcim Ukrajinu.


Prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal výnos, ktorým úrady prevzali kontrolu nad aktívami nemeckej veľkoobchodnej a maloobchodnej spoločnosti Metro v Rusku. Podľa dokumentu boli ruské aktíva spoločnosti Metro Cash & Carry prevedené pod „dočasnú správu“ firmy UK Torg RUS.

Ide o najnovší prípad prevzatia zahraničných podnikov, ktorý Moskva zdôvodňuje opatreniami voči krajinám podporujúcim Ukrajinu.

Začiatkom mesiaca ruské úrady obdobným spôsobom prevzali podniky a aktíva švajčiarskeho potravinárskeho koncernu Nestlé, francúzskeho maloobchodného reťazca Auchan a bývalej siete obchodov pre domácich majstrov Leroy Merlin.

Metro vo svojej poslednej výročnej správe uviedlo, že v obchodnom roku 2024/2025 dosiahli jeho tržby v Rusku 2,6 miliardy eur. Podľa štvrťročnej správy disponovali ruské spoločnosti skupiny k 30. júnu hotovosťou a jej ekvivalentmi v hodnote 152 miliónov eur.

Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu väčšina západných firiem svoje aktivity v Rusku predala alebo výrazne obmedzila. Moskva následne postupne sprísnila podmienky odchodu zahraničných firiem z trhu, keď zaviedla povinnosť získať prezidentský súhlas na predaj aktív alebo v niektorých prípadoch pristúpila priamo k ich prevzatiu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





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Zdroj: SITA.sk - Putin nechal znárodniť podnikanie a majetok spoločnosti Metro na území Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prevzatie Ruský prezident Ruský vodca Vojna na Ukrajine zahraničné spoločnosti
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