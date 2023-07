Putin neodmieta ideu mierových rokovaní o Ukrajine, Kyjev však musí prijať novú teritoriálnu realitu

30.7.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že nezamieta ideu mierových rokovaní o Ukrajine. Po stretnutí s africkými lídrami v Petrohrade povedal, že ako základ pre nájdenie mieru by podľa neho mohli poslúžiť mierové iniciatívy z Číny a Afriky.Šéf Kremľa, ktorý vo februári 2022 spustil inváziu na Ukrajinu, tiež vyhlásil, že je ťažké zaviesť prímerie, keď ukrajinská armáda vedie ofenzívu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Rusko a Ukrajina už skôr vyhlásili, že nebudú rokovať o mieri bez istých podmienok. Kyjev chce obnovenie ukrajinských hraníc tak, ako boli v roku 1991, s čím Kremeľ ostro nesúhlasí. Moskva argumentuje, že pre rokovania je dôležité, aby Ukrajina prijala „novú teritoriálnu realitu“.Putin na tlačovej konferencii v sobotu v noci povedal aj to, že nemajú plány na zintenzívnenie akcie na ukrajinskom fronte. Moskva tiež podľa neho po tohtomesačnom výbuchu na Krymskom moste vykonala preventívne údery.Tiež bránil zatýkanie kritických hlasov v Rusku. Odôvodnil to tým, že niektorí ľudia chcú ublížiť krajine zvnútra.