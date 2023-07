Zaujímate sa o hmyz? Vo Vihorlatskom múzeu práve prebieha výstava, ktorej súčasťou je viac než 3 000 exponátov hmyzu

Chrobáky aj motýle

Výstava má aj poučný charakter

30.7.2023 (SITA.sk) - Vihorlatské múzeum v Humennom, v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici , prezentuje vo svojich výstavných priestoroch expozíciu Fascinujúci svet hmyzuexpozícia Fascinujúci svet hmyzu. Panelovú výstavu dopĺňajú ukážky z viac ako 3 000 kusov exponátov hmyzu zo zbierkového fondu múzea.Ako informovala Jana Fedičová z Vihorlatského múzea v Humennom, výstava ozrejmuje najzaujímavejšie fakty jednej z najpočetnejších a najrozmanitejších tried živých organizmov, v ktorej bolo podľa doterajších poznatkov vedecky opísaných vyše milión druhov.„Je to viac než polovica existujúcich druhov všetkých ekosystémov živočíšnej ríše. Odhady naznačujú, že diverzita hmyzu ovplyvňovaná nadmorskou výškou, klímou, dostupnosťou vody, horninovým podložím i človekom je oveľa rozmanitejšia, ako ju dnes poznáme a ďalšie druhy na svoje objavenie iba čakajú,“ uviedla Fedičová.V rámci výstavy zo svojich zbierok prezentuje Vihorlatské múzeum predovšetkým ukážky z takmer 2 200 kusov múzejných exponátov radu chrobákov a kolekciu z 385 kusov motýľov.„Okrem zaujímavosti a kuriozít, čo do veľkosti, rýchlosti, či vzácnosti hmyzu, výstava vzdeláva návštevníka v otázkach nezastupiteľného postavenia hmyzu v dômyselnom ekosystéme živej prírody,“ uviedla Fedičová. Výstava podľa nej nastoľuje aj otázky súvisiace s ubúdaním hmyzu a hroziacim kolapsom ekosystémov spôsobovaným predovšetkým používaním pesticídov, zmenou klímy, mestským a svetelným smogom, ale aj nevhodným manažovaním trávnatých plôch bez kvitnúcich rastlín alebo s monokultúrnym pestovaním.Panelová výstava a prezentácia exponátov hmyzu zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom potrvá do 27. novembra.