Putin niekoľko dní po vzbure prijal Prigožina a veliteľov wagnerovcov, vypočul si ich vysvetlenia

Konflikt vyvrcholil vzburou

Vypočul si vysvetlenia

10.7.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin sa len niekoľko dní po krátkej vzbure žoldnierov z Wagnerovej skupiny stretol s ich lídrom Jevgenijom Prigožinom. V pondelok to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov Trojhodinové stretnutie sa podľa neho uskutočnilo 29. júna a zúčastnili sa na ňom aj velitelia súkromnej vojenskej skupiny, ktorú Prigožin založil.Wagnerovci bojovali na Ukrajine po boku ruských jednotiek, no Prigožin je s najvyššími predstaviteľmi ruskej armády dlhodobo v konflikte, ktorý 24. júna vyvrcholil ozbrojenou vzburou, pri ktorej viedol svojich bojovníkov na Moskvu.Prigožin vzburu ukončil až po tom, ako sa podarilo dosiahnuť dohodu, ktorú sprostredkoval samozvaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko . Na základe nej mal vraj odísť do Bieloruska.Počas stretnutia 29. júna Putin podľa Peskova ponúkol „hodnotenie“ pôsobenia wagnerovcov na bojisku na Ukrajine i „udalostí z 24. júna“ a vypočul si „vysvetlenia veliteľov a ponúkol im možnosti ďalšieho zamestnania a ďalšieho využitia v boji“. Svoju verziu toho, čo sa stalo, podľa hovorcu Kremľa predstavili aj samotní velitelia.„Zdôraznili, že sú vernými stúpencami a vojakmi hlavy štátu a vrchného veliteľa, a tiež povedali, že sú pripravení naďalej bojovať za svoju vlasť,“ skonštatoval Peskov.