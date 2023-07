Erdogan podmienil vstup Švédska do NATO, žiada „otvoriť cestu“ do EÚ

10.7.2023 (SITA.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan deň pred začiatkom summitu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO ) v litovskom Vilniuse vyhlásil, že Ankara by mohla schváliť členstvo Švédska v aliancii, ak Európania „otvoria cestu“ tureckej kandidatúre do Európskej únie (EÚ). Erdoğan, ktorého krajina odďaľuje svoj konečný súhlas s členstvom Švédska v NATO, to povedal v pondelok v Ankare pred odletom na samit. Turecko je kandidátom na vstup do EÚ, ale jeho integrácia sa zastavila v dôsledku úpadku demokracie a sporov s Cyprom, ktorý je členom EÚ.Švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström vyjadril v pondelok optimizmus, že Turecko upustí od svojich námietok voči členstvu Švédska v NATO, pričom povedal, že v súvislosti s pristúpením tejto severskej krajiny nie je na stole otázka „či“, ale „kedy“. Erdoğan a švédsky premiér Ulf Kristersson by sa mali stretnúť v priebehu pondelka v hlavnom meste Litvy.