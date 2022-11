Putin nikdy nezlomí ducha ukrajinského ľudu, vyhlásil Cleverly

1.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa šéfa britskej diplomacie mstí za neúspechy svojej armády a robí to novými raketovými údermi proti celej Ukrajine a odstúpením od dohody o exporte ukrajinského obilia cez Čierne more.Britský minister zahraničných vecí James Cleverly uviedol, že nijaký z ostatných ruských útokov nemal vojenské ciele a zámerom Putina podľa neho je len šírenie teroru. „Putin nikdy nezlomí ducha ukrajinského ľudu," vyhlásil minister. Informuje o tom web The Guardian.Šéf britskej diplomacie vyzval Rusko, aby opäť posúdilo svoju účasť na dohode o vývoze ukrajinského obilia. Dodal, že by bolo nespravodlivé, aby ľudia trpeli pre Putinove neúspechy na bojisku.