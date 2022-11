Ministerstvo práce navrhuje zaviesť dôchodkovú prognózu, ľudia by sa dozvedeli o svojich budúcich dôchodkových nárokoch

Informácie v prognóze

Vzorom je oranžová obálka

1.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí chce zlepšiť informovanosť o budúcich dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia prostredníctvom dôchodkovej prognózy. Sociálna poisťovňa by mala prvýkrát do 31. mája 2024 zasielať poistencom dôchodkovú prognózu v listinnej alebo v elektronickej podobe a sprístupniť ju prostredníctvom pasívneho prístupu na individuálnom účte poistenca.Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý rezort práce a sociálnych vecí predložil do pripomienkového konania.Dôchodková prognóza má obsahovať dôchodkový vek poistenca alebo jeho predpokladaný dôchodkový vek, získané obdobie dôchodkového poistenia, ako aj informáciu o základnej prognóze starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku.Táto prognóza bude v troch scenároch, v základnom, optimistickom a pesimistickom. Tie budú vychádzať z možných scenárov vývoja ukazovateľov, ktoré majú vplyv na výšku starobného a predčasného starobného dôchodku a z možných ekonomických scenárov.Súčasťou prognózy bude aj informácia o alternatívnej prognóze starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, aj informácia o vplyve inflácie na výšku budúcej penzie."V súčasnosti aj napriek tomu, že informovanosť obyvateľov o ich budúcich dôchodkových nárokoch z druhého a tretieho piliera je parciálne zabezpečená na primeranej úrovni, informovanosť o budúcich dôchodkových nárokoch z prvého piliera nie je dostatočná," priznáva ministerstvo práce a sociálnych vecí.Upozorňuje na to, že záväzok zlepšiť informovanosť občanov o predpokladanej výške ich dôchodku prostredníctvom pravidelne zasielanej komplexnej informácie podľa vzoru švédskej "oranžovej obálky" je súčasťou programového vyhlásenia vlády, ako aj národného programu reforiem na rok 2022.Snahou ministerstva práce a sociálnych vecí je postupne integrovať dostupné informácie od všetkých poskytovateľov dôchodkového poistenia a sporenia a komunikovať tak jednotnú prognózu dôchodku."Zavedenie komplexnej informácie je prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa, v ďalších rokoch bude potrebné smerovať aktivity k vytvoreniu aplikácie integrujúcej informácie z prvého piliera ako aj informácie od správcov v druhom a treťom pilieri," uviedol rezort.V tejto súvislosti tiež navrhuje predĺžiť obdobie na zasielanie každoročných výpisov z druhého a tretieho piliera z konca januára, resp. februára, na koniec marca.