Putin: Obchodný obrat s Čínou by mal dosiahnuť 100 miliárd dolárov

Čínsky prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 11. septembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok vo Vladivostoku na rokovaní so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom uviedol, že hodnota rusko-čínskych vzťahov sa zakladá na tradičnom priateľstve a pripravenosti pomáhať si v ťažkých časoch.Rokovanie prezidentov sa konalo v rámci rokovania Východného ekonomického fóra.Putin na rokovaní s čínskym prezidentom poznamenal, že Rusko má s Čínou vzťah plný dôvery, a to v oblasti politiky, bezpečnosti i obrany.Agentúra DPA, ktorá o ich stretnutí informovala, uviedla, že najvyšší predstavitelia Ruska a Číny sa stretli v deň, keď sa v Rusku začalo najväčšie vojenské cvičenie od skončenia studenej vojny. Do manévrov vo východnej časti Ruska by sa mali zapojiť aj jednotky z Číny a Mongolska.Putin na schôdzke uviedol, že bilaterálny obchod medzi Ruskom a Čínou ročne rastie o 30 percent. Vlani tento obchodný obrat dosiahol 87 miliárd dolárov a tento rok by podľa očakávaní mohol stúpnuť na 100 miliárd dolárov, spresnil Putin. Uviedol, že na schôdzke hovorili okrem spolupráce v ekonomike aj o súčinnosti v sociálnej sfére, v humanitárnych záležitostiach a o rozvoji vojensko-technickej spolupráce. Uviedol tiež, že obe strany deklarovali záujem o rozvoj vedecko-technických vzťahov. Putin označil túto spoluprácu za dôležitú a perspektívnu,Pripomenul tiež, že Rusko a Čína úspešne rozvíjajú aj spoluprácu v energetike a poľnohospodárstve.Agentúra DPA pripomenula, že Rusko v posledných rokoch posilnilo svoje vzťahy so susednou Čínou. Vzťahy Moskvy so Západom sa výrazne zhoršili v dôsledku krízy na Ukrajine.