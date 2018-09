Štrajk nemeckých pilotov Ryanairu by nemal nijako zasiahnuť Bratislavu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) - Stredajší (12. 9.) štrajk pilotov a palubného personálu nízkonákladových aerolínií Ryanair v Nemecku by nemal nijako zasiahnuť bratislavské letisko Milana R. Štefánika.V súčasnosti totiž nemá letisko v slovenskom hlavnom meste v letovom poriadku lety z alebo do Nemecka. Ostatné lety sú podľa hovorkyne Veroniky Ševčíkovej plánované načas.uviedla Ševčíková pre TASR.Aerolínie pre štrajk zrušili 150 zo 400 stredajších letov z a do Nemecka. Štrajk organizujú odborové organizácie Vereinigung Cockpit (VC) a Verdi a odhaduje sa, že sa ho zúčastní väčšina zo 400 nemeckých pilotov Ryanairu a z 1000 zamestnancov palubného personálu, uviedol hovorca VC.Odbory totiž nepovažujú ponuku Ryanairu týkajúcu sa zvýšenia miezd a zlepšenia pracovných podmienok za dostačujúcu. Naopak, podľa aerolínií nie je dôvod na štrajk, ktorý sa začne v stredu skoro ráno o 3. h SELČ, keďže odborárom ponúkli lepšie zmluvy a mzdy.