Putin ocenil ruského vojaka, ktorý v boji zblízka zabil Ukrajinca

12.1.2025 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v sobotu ocenil vojaka najvyšším vyznamenaním krajiny za statočnosť po tom, ako zabil ukrajinského protivníka v boji zblízka. Putin udelil desiatnikovi Andrejovi Grigorievovi medailu Hrdina Ruska za jeho „odvahu a hrdinstvo“, uviedol Kremeľ vo vyhlásení.Ruskí vojenskí blogeri tento mesiac zverejnili video, ktoré údajne natočila kamera na prilbe ukrajinského vojaka. Podľa správ ruských a ukrajinských médií boli zábery naozaj natočené minulý rok. Vo videu vojak s kamerou kráča smerom k domu, potom sa začne prestrelka a on hodí do budovy ručný granát.Vyjde ruský vojak a dvaja muži začnú bojovať s holými rukami a nožmi. Vojak s kamerou kričí po ukrajinsky o pomoc a na konci videa napokon prosí súpera, aby ho nechal v pokoji zomrieť, pričom povie „Zbohom, mami“.Prokremeľské médiá identifikovali ruského vojaka ako Grigorieva z regiónu Sacha na ruskom Ďalekom východe. Ukrajinské médiá identifikovali zabitého vojaka ako Dmytra Maslovského z Odeskej oblasti.„Ľudia ako on robia naše veľké Rusko silnejším,“ povedal gubernátor regiónu Sacha Ajsen Nikolajev, ktorý Grigorievovi daroval tradičný jakutský nôž. Rusko sa zameralo na niektoré zo svojich najodľahlejších a etnicky rôznorodých regiónov, aby naverbovalo vojakov do boja proti Ukrajine, pričom za boj v prvej línii ponúka vysoké platy.