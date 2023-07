Putin plánuje cestu do Číny, témy sú obsiahle a potenciál má aj „konštruktívna interakcia“

Čínsky prezident Si Ťin-pching sa naposledy stretol s Putinom v marci počas štátnej návštevy v Kremli. Obaja lídri vtedy vyzdvihli úzke väzby a strategické vízie, ktoré zdieľajú ich krajiny.





12.7.2023 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin plánuje navštíviť Čínu, kde by sa mal zúčastniť na rokovaniach na vysokej úrovni. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. Presný termín cesty ruského vodcu zatiaľ nedohodli, no podľa Peskova by sa malo diskutovať o obchodnej a hospodárskej spolupráci, ako aj o globálnych otázkach.„Témy sú pomerne obsiahle, samozrejme, predovšetkým dvojstranná obchodná a hospodárska spolupráca, ale dôležitá je aj výmena názorov na situáciu vo svete, v rôznych regiónoch, ktoré sú pre každú z našich krajín mimoriadne dôležité,“ povedal Peskov novinárom počas pravidelného telefonátu. Zdôraznil pritom potenciál „konštruktívnej interakcie“ medzi Ruskom a Čínou na základe ich „spoločnej vízie medzinárodných vzťahov“.