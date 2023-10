Putin plánuje do roku 2027 vybudovať ruskú vesmírnu stanicu, predĺženie účasti na ISS berie ako dočasné opatrenie

Logický krok v prieskume vesmíru

Prvá misia skončila fiaskom

27.10.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin povedal, že prvá časť novej ruskej orbitálnej stanice by mala byť v prevádzke do roku 2027. Referuje o tom web news.sky.com. Stanica by mala „zohľadňovať všetky pokrokové výdobytky vedy a techniky a mať potenciál prevziať úlohy budúcnosti“, povedal šéf Kremľa.Rusko vníma novú orbitálnu stanicu ako ďalší logický krok v prieskume vesmíru po Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) . Moskva predĺžila svoju účasť na ISS do roku 2028, Putin však zdôraznil, že ide o dočasné opatrenie.„Keďže sa zdroje Medzinárodnej vesmírnej stanice vyčerpajú, nepotrebujeme uviesť do prevádzky len jeden segment, ale celú stanicu,“ povedal Putin.Ruský vodca sa tiež zaviazal pokračovať v ruskom lunárnom programe napriek tomu, že jeho prvá misia po desaťročiach v auguste skončila fiaskom.Lunárny modul Luna-25 vtedy havaroval pri južnom póle Mesiaca, pretože kompetentní včas nevypli motor. Bola to prvá ruská misia na Mesiac po 47 rokoch.