Putin po strate tisícov vojakov a minutí miliárd prosí o pomoc, reagujú USA na znepokojujúcu spoluprácu s Kimom

Svätý boj Ruska

USA pohrozili sankciami

14.9.2023 (SITA.sk) - USA znepokojuje prehlbujúca sa vojenská spolupráca Ruska a Severnej Kórey. V súvislosti so stretnutím ruského lídra Vladimira Putina a jeho severokórejského partnera Kim Čong-una to povedal hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller . Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Keď vidíte, ako Kim Čong-un sľubuje poskytnutie úplnej, bezpodmienečnej podpory takzvanému svätému boju Ruska pri obrane jeho bezpečnostných záujmov, čo jasne nie je to, čo Rusko vojnou na Ukrajine robí, to je samozrejme znepokojujúce,“ povedal Miller.Zároveň však zdôraznil fakt, že žiadosť Ruska o pomoc zo strany KĽDR ukazuje, ako sa vojna rozpútaná proti Ukrajine pre Kremeľ vyvíja.„Pred rokom a pol Vladimir Putin odštartoval túto vojnu a myslel si, že obnovuje slávu ruského impéria, ale zlyhal vo všetkých svojich maximalistických, imperialistických zámeroch a teraz po roku a pol, po strate desiatok tisícov ruských vojakov a minutí miliárd a miliárd dolárov prosí Kim Čong-una o pomoc,“ konštatoval hovorca amerického rezortu diplomacie.USA pohrozili, že agresívne uplatnia terajšie sankcie voči Pchjongjangu a uvalia nové, ak Severná Kórea poskytne Moskve zbrane pre vojnu na Ukrajine.