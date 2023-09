VšZP zaznamenala až dvojnásobný nárast preventívnych prehliadok. Prispela k tomu kampaň, aj benefity

14.9.2023 (SITA.sk) -, ktorá odštartovala v máji 2023,počtu absolvovaných preventívnych prehliadok u všeobecného lekára, gynekológa, ale. "Opäť sa nám potvrdilo, že osveta je tou najlepšou cestou ako motivovať ľudí k zodpovednosti voči svojmu zdraviu a voči svojej rodine. S týmto cieľom a presvedčením, že ide o efektívny nástroj zvyšovania povedomia o dôležitosti prevencie sme vlani spustili preventívno-edukatívny projekt Pohyb je zdravý a jeho nadstavbu v podobe projektu Maj svoj cukor pod kontrolou, kampane Zdravo a so srdcom pre celú rodinu Preventívka bez výhovoriek . Ako vidno, prinieslo to svoje ovocie," konštatuje podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková.Z interných dát VšZP vyplýva, že o preventívne prehliadky bol v medziročnom porovnaní výrazne vyšší záujem hlavne v mesiaci február, marec, máj a jún 2023. "Dlhoročný zber dát nám pritom ukazuje, že mesiace máj a jún nie sú štandardným obdobím na návštevu lekára za účelom prevencie. Tento úspech preto pripisujeme práve osvetovej kampani Preventívka bez výhovoriek," konštatuje manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová. Pre ilustráciu, v júni 2018 absolvovalo preventívnu prehliadku 45 936 poistencov VšZP, počas tohtoročného júna eviduje VšZP 57 519 absolvovaných prevencií.K želanému nárastu záujmu o prevenciu prispel aj benefitný produkt Peňaženka zdravia , ktorý poistencom umožňuje čerpať peňažné príspevky na starostlivosť o zdravie až do výšky 800 euru všeobecného lekára, gynekológa a urológa. "Táto podmienka nemá byť prekážkou či trestom pre poistencov, ale motiváciou k absolvovaniu prevencie a odmenou za to, že sú. A naše aktuálne dáta svedčia o tom, že aj to pomáha dostať ľudí k lekárovi v záujme predchádzania vážnym zdravotným komplikáciám, ktoré môžu obrátiť život na ruby im a ich rodinám," dodáva B. Havelková.Praktický a pozitívny dopad kampane na verejnosť ocenila aj odborná porotaa VšZP sa tak ocitla v užšom výbere, na tvz.. Nomináciu získala v kategórii audio reklama, vo forme zmodernizovanej známej detskej pesničky, ktorá v slovenskom éteri vyzývala na absolvovanie preventívnej prehliadky. Cieľom kampane Preventívka bez výhovoriek vo VšZP bolo ukázať cez detskú optiku najmä dospelým, ako absurdne občas znejú, keď sa snažia preventívnej prehliadke vyhnúť. Koncept tejto reklamy vznikol v dielni kreatívnej agentúry MullenLowe GGK a produkčnej agentúry Protos.Informačný servis