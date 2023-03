Putin podľa Kulebu utrpel už piatu porážku od začiatku vojny, vymenoval aj predchádzajúce štyri

Víťazstvo aj pre Európsku úniu

Prehra Kremľa na diplomatickom fronte

1.3.2023 (SITA.sk) - Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba v stredu vyhlásil, že Ukrajina zvíťazila nad ruským zimným terorom. Na Facebooku napísal, že to bola už piata porážka ruského vodcu Vladimira Putina v doterajšom priebehu vojny na Ukrajine.„Prekonali sme najťažšiu zimu v našej histórii. Obklopovali nás chlad a tma, ale boli sme nezlomní. Dňa 1. marca 2023 Putin utrpel piatu porážku od začiatku totálnej invázie. Ukrajina zvíťazila nad jeho zimným terorom," uviedol Kuleba.Poznamenal tiež, že Ukrajinu podporili jej partneri a že to predstavuje aj víťazstvo pre Európsku úniu , keďže „napriek ruskej škodoradosti prežila aj bez ruského plynu".Kuleba pritom vymenoval aj predchádzajúce štyri porážky Ruskej federácie od začiatku totálnej invázie na Ukrajinu. „Prvá porážka nastala, keď sme sa od prvých minút vojny nenechali Putinom spútať strachom. Druhá, keď sme zmarili ich plán bleskovej vojny. Ukrajina nepadla, ani za tri dni, ani za sedem mesiacov a ani nie o rok. A nikdy nepadne," poznamenal.Podľa neho ďalšou, v poradí treťou porážkou Putina, bolo, že Moskva prehrala na diplomatickom fronte. „Medzinárodná koalícia podporujúca Ukrajinu, rezolúcie, izolácia, tok zbraní, sankcie, energia, finančná a humanitárna pomoc Ukrajine... Štvrtou porážkou bola strata veľkej časti okupovaných území Ukrajiny efektívnymi postupmi a protiofenzívami ukrajinských ozbrojených síl a iných zložiek obranných síl," skonštatoval Kuleba.Pripomenul, že k víťazstvu je ešte dlhá cesta, ale „už vieme, aké je to vyhrať".