Slovensko držia nad vodou talentovaní, skvelí a odhodlaní ľudia z regiónov, skonštatovala prezidentka Čaputová

Kapacitne nestačia

Najvyšší čas

1.3.2023 (SITA.sk) - Na Slovensku žijú talentovaní, skvelí a odhodlaní ľudia, ktorí robia kvalitnú robotu práve dole v regiónoch. Uviedla to v stredu prezidentka SR Zuzana Čaputová v rámci regionálneho výjazdu Nové Zámky a Hurbanovo, kde zavítala aj do „SOS“ zariadenia sociálnych služieb. V zariadení, ktoré sa špecializuje na starostlivosť o klientov s poruchami autistického spektra, sa stretla so zamestnancami aj s klientmi.„Je to jedno z mála zariadení na Slovensku, ktoré sa stará o takýchto klientov. Prirodzene, potrebujeme ich viac, pretože tieto nám kapacitne nestačia,“ uviedla Čaputová počas návštevy zariadenia.Témou rozhovoru so zamestnancami bolo podľa hlavy štátu aj to, že na Slovensku chýbajú detskí psychiatri a psychológovia, čo úzko súvisí s diagnostikou aj samotnou starostlivosťou o takýchto klientov.Prezidentka sa na svojom výjazde do okresu Nové Zámky stretla so starostami obcí, kde preberali aj výzvy, ktorým musia predstavitelia samospráv čeliť, a to nielen energetická kríza, ale aj témy zdravotníctva či dopravnej infraštruktúry, ktorá je v tejto časti Slovenska limitujúca, pokiaľ ide o turistiku či rozvoj podnikateľského sektora.„Žiaľ, stále neprišiel ten správny čas, aby sa tieto veci pohli dopredu. Myslím si však, že teraz je už najvyšší čas,“ uviedla prezidentka, ktorá sa stretla aj s osobnosťami regiónu.„Na Slovensku žijú talentovaní, skvelí a odhodlaní ľudia, ktorí robia kvalitnú robotu práve dole v regiónoch a myslím si, že toto drží Slovensko nad vodou, za čo im veľmi pekne ďakujem,“ skonštatovala Čaputová, podľa ktorej počas jej výjazdu do okresu Nové Zámky odznelo veľa povzbudivých a inšpirujúcich informácií.Hlava štátu navštívila v Nových Zámkoch aj firmu Osram , výrobcu žiaroviek a jedného z najväčších zamestnávateľov v regióne, či gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, kde mala diskusiu so študentami.