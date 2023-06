Putin podpísal nový zákon, zavádza prísne cestovné obmedzenia pre Rusov aj zneplatnenie pasov

Cestovné obmedzenia

14.6.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v utorok podpísal zákon, ktorý definuje podmienky na zneplatnenie cestovných pasov. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na dokument zverejnený na vládnom portáli.Nový zákon zavádza prísne cestovné obmedzenia pre ruských občanov, ktorých by mohli povolať do povinnej vojenskej služby. Odvedení Rusi budú musieť odovzdať svoje cestovné pasy úradom do piatich pracovných dní odo dňa, keď im oznámili „rozhodnutie o obmedzení práva občana Ruskej federácie na vycestovanie“, uvádza sa v zákone.Ruskí občania majú zvyčajne dva pasy - vnútorný a cestovný, vysvetľuje CNN. Ak pritom občan, ktorému obmedzili právo opustiť Rusko, pas neodovzdá na uloženie správnemu ministerstvu, môžu mu ho tiež zrušiť.Ruskí občania prepustení z vojenskej služby vo Federálnej bezpečnostnej službe (FSB) budú musieť odovzdať cestovné pasy na úschovu až na päť rokov odo dňa prepustenia z vojenskej služby. Diplomatické alebo služobné pasy by mohli označiť za neplatné, ak by ich bez vážneho dôvodu nevrátili do piatich pracovných dní po skončení služobnej cesty, uvádza sa ďalej v zákone.Podľa nového zákona sa cestovný pas stane neplatným, ak sa stratil, skončila sa jeho platnosť alebo ak jeho majiteľ zmenil osobné údaje - napríklad meno, pohlavie, dátum alebo miesto narodenia.V zákone sa tiež stanovujú dôvody, na základe ktorých možno cestovný pas odobrať, napríklad ak existuje podozrenie, že obsahuje nepravdivé údaje, vydali ho na základe sfalšovaných dokladov alebo ho označili za nevhodný.CNN pripomína, že Rusko zaznamenalo výrazný odliv mužov utekajúcich pred vojnou, najmä od vyhlásenia čiastočnej mobilizácie v septembri 2022.Okrem toho Rusko v apríli 2023 prijalo balík zmien zákona O vojenskej povinnosti a vojenskej službe. Na základe týchto zmien vytvorili digitálny register osôb povinných pre vojenskú službu a zaviedli elektronické povolávacie rozkazy, ktoré sa považujú za doručené od okamihu ich zverejnenia na osobnom účte v štátnych službách. Odo dňa doručenia takéhoto povolania je pritom zakázané vycestovať do zahraničia.