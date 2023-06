Trump na súde poprel vinu, mal vraj „plné právo“ držať tajné dokumenty

Prihovoril sa podporovateľom

Podľa Trumpa sú obvinenia politicky motivované

14.6.2023 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump na federálnom súde vo floridskom Miami poprel vinu v prípade historických obvinení v súvislosti so zaobchádzaním s tajnými dokumentmi. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Neskôr republikánsky líder odcestoval do svojho golfového klubu v Bedminsteri, v štáte New Jersey, kde sa prihovoril svojim podporovateľom.Trump, ktorý je favoritom na republikánsku prezidentskú nomináciu v roku 2024, zhromaždenému davu tvrdil, že má „plné právo“ držať tajné dokumenty, no „nemal možnosť prejsť všetky škatule“. Postupoval vraj v súlade so zákonom a následne pokračoval sériou nepodložených tvrdení o prezidentovi Joeovi Bidenovi a svojej bývalej súperke Hillary Clinton Bývalého prezidenta obvinili zo spáchania dovedna 37 trestných činov v súvislosti so zaobchádzaním s tajnými dokumentmi, marením spravodlivosti a nepravdivými vyhláseniami. Jeho právnik Todd Blanche v súvislosti so všetkými pred súdom poprel Trumpovu vinu.Ďalšia právna zástupkyňa Alina Habba pred súdom médiám zopakovala Trumpove tvrdenia, že obvinenia sú politicky motivované. „Nachádzame sa v zlomovom bode v histórii nášho národa, cielené stíhanie popredného politického oponenta je niečo, čo vidíte v diktatúrach ako sú Kuba a Venezuela,“ povedala novinárom s tým, že „to, čo robia prezidentovi Trumpovi, by malo desiť všetkých občanov tejto krajiny“.Dátum súdneho pojednávania zatiaľ nestanovili, no prípad je stále pridelený Aileen Cannon, federálnej okresnej sudkyni na južnej Floride, ktorú vymenoval Trump.