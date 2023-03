Putin pokračuje v jadrových hrozbách len z jedného dôvodu, vojnoví experti hovoria o zastrašovaní

3.3.2023 (SITA.sk) - Kremeľ sa naďalej spolieha na to, že obavy z jadrovej eskalácie vojny na Ukrajine odradia západné krajiny od poskytovania pomoci Kyjevu. V najnovšej aktualizácii to tvrdia analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Správa sa odvoláva na štvrtkové stretnutie amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena a šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova na okraji samitu G20 v indickom Naí Dillí. Blinken na ňom povedal, že Spojené štáty budú podporovať Ukrajinu „tak dlho, ako to bude potrebné“. Taktiež sa vyjadril, že Rusko by sa malo znovu pripojiť k Novej dohode START o kontrole jadrových zbraní, od ktorej nedávno odstúpilo.ISW tvrdí, že neustále nedôveryhodné hrozby Kremľa týkajúce sa jadrovej eskalácie konfliktu majú za cieľ zastrašiť Západ a osloviť (kremeľskú) ultranacionalistickú základňu.