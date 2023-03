Mikulec obhajoval sporný nákup vrtuľníka Leonardo za milióny eur, voči rozhodnutiu súdu sa chce odvolať

Rezort sa chce odvolať

Strana Hlas-SD poukázala na to, že ministerstvo vnútra v posledný deň riadneho fungovania vlády zaobstaralo podľa medializovaných informácií bez súťaže helikoptéru Leonardo za vyše 13 miliónov eur. Konkurenčná americká spoločnosť, ktorá vyrába helikoptéry, napadla nákup na súde. Ten zakázal ministerstvu používať vrtuľník, kým sa nerozhodne o celej zmluve.

3.3.2023 (SITA.sk) - Nákup vrtuľníka bol realizovaný v súlade so zákonom, s cieľom zaistiť kontinuálnu pomoc pre občanov zo vzduchu. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo vo svojom stanovisku k nákupu vrtuľníka. Pripomenulo tiež, že postup ministerstva schválil aj vládny kabinet.„Ministerstvo vnútra nebude detailne komentovať prebiehajúce súdne konania ani postupy rozhodovania súdov. Konštatovanie, že ministerstvo porušuje zákon je predčasné a rezort sa plánuje voči rozhodnutiu Okresného súdu Malacky odvolať," uvádza sa ďalej v stanovisku.Slovensko podľa rezortu vnútra potrebuje nové stroje, keďže v dôsledku protiruských sankcií, a tiež sankcií, ktoré recipročne zaviedla Ruská federácia, nie sú dostupné náhradné diely pre súčasne lietajúce vrtuľníky.Ministerstvo argumentuje i tým, že záchranné zložky potrebovali nový stroj, za účelom ochrany života, zdravia a majetku občanov. MV SR chcelo pre ne nakúpiť stroje, ktoré by spĺňali všetky parametre, ako napríklad dostupnosť terénu či kapacitu prevážaných osôb.Vzhľadom na ruskú agresiu na Ukrajine, pretrvávajúci konflikt a sankcie nie je podľa ministerstva možné zaručiť zachovanie letovej spôsobilosti dostupných vrtuľníkov. Rezort vnútra preto považuje za potrebné zabezpečiť ich náhradu, aby sa zaistilo plynulé zabezpečenie služby pomoci občanom zo vzduchu.„Vrtuľníky okrem spomínanej pomoci tiež zabezpečujú pomoc pri pátraní či záchrane, hasení požiarov, ale aj pri ochrane štátnej hranice," doplnil.K nákupu vrtuľníka spolu s vybavením i výcvikom pre pilotov pristúpilo MV SR v súlade s legislatívou, aby dokázalo i naďalej plniť požiadavky užívateľov a vykonávať zverené činnosti. Ministerstvo pripomenulo, že v minulom roku bola pomoc vrtuľníkov MV aR a Ozbrojených síl SR využitá pri hasení požiarov desaťkrát. Dodalo tiež, že efektívnosť hasenia pomocou vrtuľníka sa ukázala i v zahraničí, keď boli slovenskí hasiči vyslaní napríklad do Slovinska či Českej republiky.„Nákup vrtuľníka je v súlade s koncepciou rozvoja Leteckého útvaru MV SR a vyšiel z detailného porovnania prevádzkových parametrov jednotlivých vrtuľníkov, pričom tým najdôležitejším kritériom bolo sa výkonovo čo najviac priblížiť k dosluhujúcim Mil 171," uvádza ministerstvo v stanovisku.Dodalo, že za predošlých vedení rezortu boli na výkon určitých činností zložiek nevhodne nakúpené vrtuľníky, čo sa podľa nich prejavilo už pri jednej z leteckých katastrof. „Bezpečnosť je pre nás prioritou,“ uzavrelo.