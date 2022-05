Putin pošpinil pamiatku hrdinov Červenej armády, spomienka na koniec vojny pre Remišovú ešte nebola tak bolestivá

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.5.2022 (Webnoviny.sk) - Dnes si pripomíname koniec 2. svetovej vojny a ešte nikdy to nebola spomienka taká bolestivá a jej odkaz taký nástojčivý ako práve v týchto dňoch. Pamiatku hrdinov som si prišla uctiť na cintorín Háj, kde je pochovaných viac ako 1 300 príslušníkov 1. československého armádneho zboru v ZSSR, ktorí padli v bojoch o Liptovský Mikuláš.Čo by asi povedali títo hrdinovia dnes, keby videli, že nad Európu znova visí hrozba vojny? A že Rusko sa nám vyhráža použitím jadrových zbraní? Na sociálnej sieti to napísala vicepremiérka Veronika Remišová Za ľudí ).„Je hrozné, že práve vodca ruského národa, ktorý v 2. svetovej vojne položil takú obrovskú obetu, vrátil po vyše 70 rokoch vojnu do Európy. Vladimir Putin barbarským útokom na Ukrajinu a vraždením nevinných civilistov pošpinil pamiatku hrdinov Červenej armády, ktorí položili život aj za našu slobodu,“ uviedla vicepremiérka.