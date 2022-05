Heger: Druhá svetová vojna je mementom aj pre naše životy, extrémisti zvyšujú spoločenské napätie

Nezmyselná a desivá vojna na Ukrajine

8.5.2022 (Webnoviny.sk) - Druhá svetová vojna vypovedá aj o tom, do akých krajností sa vie ľudstvo dostať na základe manipulácie s informáciami pod vedením patologicky zlých vodcov a ich nenávistných ideológií. Druhá svetová vojna je preto stále veľkým mementom aj pre naše životy v 21. storočí.Ak ich chceme prežiť v mieri, musíme mať odhodlanie i prostriedky mier ubrániť. Na sociálnej sieti to napísal predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ). Podľa premiéra koniec 2. svetovej vojny si dnes pripomíname v mimoriadne vypätej spoločenskej atmosfére i v mimoriadne zložitých medzinárodných podmienkach.„Ešte sme sa celkom nevymanili z dvojročnej pandémie a už sme konfrontovaní s novými problémami a výzvami. Režim ruského prezidenta Vladimíra Putina rozpútal na Ukrajine pod vymyslenými zámienkami nezmyselnú a desivú vojnu. V dôsledku tejto útočnej vojny rast cien energií a následne aj potravín zhoršuje sociálnu situáciu mnohých našich domácností s nízkymi príjmami. A súčasne prebieha zásadný zápas o presadenie reforiem, ktoré zlepšia život občanov na Slovensku, kam patrí aj boj s mafiou, ktorá zdevalvovala spravodlivosť a právny štát,“ uviedol predseda vlády.Ako ďalej uviedol, každú z týchto udalostí zneužívajú extrémisti, aby zvýšili spoločenské napätie a posilnili si svoje pozície.„Ak si dnes máme pripomenúť hrôzy 2. svetovej vojny a jej vytúžený koniec, urobme to tak, že si vezmeme z tých ťažkých rokov minulého storočia niekoľko ponaučení. Na prvé miesto dávam: Zostaňme demokratickou krajinou v pevnom zväzku s našimi spojencami v EÚ a Severoatlantickej aliancii,“ povedal premiér Heger.