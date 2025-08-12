|
Utorok 12.8.2025
|Denník - Správy
12. augusta 2025
Putin pred schôdzkou s Trumpom chystá novú vojenskú ofenzívu, vyhlásil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že Moskva sa neusiluje o mier na Ukrajine a namiesto toho pred stretnutím amerického prezidenta a ruského vládcu pripravuje nové útoky. „Vidíme, že ...
12.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že Moskva sa neusiluje o mier na Ukrajine a namiesto toho pred stretnutím amerického prezidenta a ruského vládcu pripravuje nové útoky. „Vidíme, že ruská armáda sa nepripravuje na ukončenie vojny. Naopak, robí pohyby, ktoré naznačujú prípravy na nové útočné operácie,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení na sociálnych sieťach.
Ukrajinský blog DeepState, ktorý udržiava úzke väzby s armádou, uviedol, že Rusi za zhruba dva dni postúpili o približne o desať kilometrov. Koridor, ktorý je teraz pod ruskou kontrolou, ohrozuje ukrajinské mestá Dobropilľa a Kosťantynivka.
Americká mimovládna organizácia Inštitút pre štúdium vojny (ISW) konštatuje, že „ruské sabotážne a prieskumné skupiny údajne infiltrujú oblasť mesta Dobropilľa.“ Dodala však, že „je predčasné označiť ruský postup v oblasti Dobropilľa za prielom na operačnej úrovni".
Zdroj: SITA.sk - Putin pred schôdzkou s Trumpom chystá novú vojenskú ofenzívu, vyhlásil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
