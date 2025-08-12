Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Darina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. augusta 2025

Putin pred schôdzkou s Trumpom chystá novú vojenskú ofenzívu, vyhlásil Zelenskyj



Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že Moskva sa neusiluje o mier na Ukrajine a namiesto toho pred stretnutím amerického prezidenta a ruského vládcu pripravuje nové útoky. „Vidíme, že ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_88793 3 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že Moskva sa neusiluje o mier na Ukrajine a namiesto toho pred stretnutím amerického prezidenta a ruského vládcu pripravuje nové útoky. „Vidíme, že ruská armáda sa nepripravuje na ukončenie vojny. Naopak, robí pohyby, ktoré naznačujú prípravy na nové útočné operácie,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení na sociálnych sieťach.


Ukrajinský blog DeepState, ktorý udržiava úzke väzby s armádou, uviedol, že Rusi za zhruba dva dni postúpili o približne o desať kilometrov. Koridor, ktorý je teraz pod ruskou kontrolou, ohrozuje ukrajinské mestá Dobropilľa a Kosťantynivka.

Americká mimovládna organizácia Inštitút pre štúdium vojny (ISW) konštatuje, že „ruské sabotážne a prieskumné skupiny údajne infiltrujú oblasť mesta Dobropilľa.“ Dodala však, že „je predčasné označiť ruský postup v oblasti Dobropilľa za prielom na operačnej úrovni".



Zdroj: SITA.sk - Putin pred schôdzkou s Trumpom chystá novú vojenskú ofenzívu, vyhlásil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Transakčná daň môže byť poslednou ingredienciou, ktorá otrávi slovenskú ekonomiku
<< predchádzajúci článok
Slovensko potvrdilo svoje mierové postoje. Chce, aby samit na Aljaške priniesol ukončenie vojny na Ukrajine

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 