12. augusta 2025

Slovensko potvrdilo svoje mierové postoje. Chce, aby samit na Aljaške priniesol ukončenie vojny na Ukrajine


Slovenská diplomacia potvrdila svoje mierové stanovisko na mimoriadnom rokovaní ministrov a štátnych tajomníkov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie. Slovenskú ...



67053a1716419834073516 scaled e1754993528943 676x399 12.8.2025 (SITA.sk) - Slovenská diplomacia potvrdila svoje mierové stanovisko na mimoriadnom rokovaní ministrov a štátnych tajomníkov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie. Slovenskú republiku zastupoval na neformálnej videokonferencii v pondelok 11. augusta štátny tajomník rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Chovanec.


Mimoriadne zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci zvolala vysoká predstaviteľka Únie Kaja Kallasová v súvislosti s očakávaným samitom lídrov Ruska a Spojených štátov amerických, ktorý by sa mal uskutočniť v piatok 15. augusta na Aljaške. Témou bolo aj aktuálne rozhodnutie izraelského bezpečnostného kabinetu rozšíriť vojenskú operáciu v pásme Gazy.

Slovensko podporuje medzinárodné iniciatívy


Vláda SR podľa ministra zahraničia Juraja Blanára (Smer-SD) konzistentne podporuje všetky zodpovedné medzinárodné iniciatívy, vrátane tých zo strany americkej administratívy, ktoré sú zamerané na čo najskoršie ukončenie konfliktu na Ukrajine a trvalé mierové riešenie v súlade s medzinárodným právom.

„Apelujeme na všetky zainteresované strany, aby konštruktívne pristupovali k rokovaniam s cieľom nájsť spoločné východiská, ktoré umožnia ukončenie konfliktu. Veríme, že pripravovaný samit na Aljaške prispeje k pozitívnemu vývoju,“ uviedol Blanár s tým, že súčasťou mierových rokovaní musí byť zároveň Ukrajina a aktívnu úlohu by mala v mierovom procese zohrávať Európska únia.

Dodržiavanie medzinárodného práva


Štátny tajomník rezortu zahraničia Chovanec potvrdil na rokovaní dlhodobé pozície Slovenskej republiky v súvislosti s nevyhnutnou potrebou rešpektovať medzinárodné právo, ktoré musí byť základom každého mierového riešenia a ktorého zásady vláda SR principiálne presadzuje.

„Budúca mierová dohoda musí rešpektovať kľúčové princípy medzinárodného práva, Chartu Organizácie Spojených národov, ako aj Helsinský záverečný akt. V tomto kontexte je zmena hraníc silou pre nás neprijateľná, keďže takéto konanie je v priamom rozpore s princípmi, na ktorých stojí medzinárodné spoločenstvo,“ vyhlásil.

Humanitárna situácia v pásme Gazy


Rokovanie sa venovalo ďalej vývoju na Blízkom východe, kde zostáva mimoriadne vážnou humanitárna situácia v pásme Gazy. V tejto súvislosti Chovanec zdôraznil, že akékoľvek rozsiahle presuny civilného obyvateľstva či vojenské operácie v husto obývaných oblastiach by mohli viesť k ďalšiemu zhoršeniu už aj tak kritickej situácie.

„Ochrana civilného obyvateľstva je základnou povinnosťou vyplývajúcou z medzinárodného humanitárneho práva. Slovenská republika preto opakovane vyzýva na neobmedzený a bezpečný prístup humanitárnej pomoci ku všetkým obyvateľom Gazy bez akýchkoľvek politických alebo vojenských podmienok,“ povedal. Zdôraznil, že civilisti nesmú byť rukojemníkmi ozbrojeného konfliktu.

„Napriek tomu, že pôvodnou príčinou eskalácie bol teroristický útok Hamasu, ktorý sme jednoznačne odsúdili, keď si to situácia vyžaduje, je potrebné kriticky pomenovať a upozorniť tiež na konanie Izraela,“ dodal. Štátny tajomník súčasne informoval, že Slovensko v reakcii na prehlbujúcu sa humanitárnu krízu posilnilo svoju politickú a humanitárnu podporu ľuďom v núdzi.

Podpora dvojštátneho riešenia


Slovensko podľa vyjadrenia rezortu zahraničia konzistentne podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Minister Blanár oceňuje rastúcu dynamiku nových uznaní Palestíny na medzinárodnej scéne, čo Slovensko urobilo už v roku 1988, kedy uznalo Palestínsky štát v rámci bývalého Československa.

K potvrdeniu vzájomného uznania došlo následne aj na prelome rokov 1992 a 1993 pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky. „Podporujeme koordinované úsilie medzinárodného spoločenstva na obnovenie mierového procesu na základe princípov medzinárodného práva a rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN,“ doplnil Blanár.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko potvrdilo svoje mierové postoje. Chce, aby samit na Aljaške priniesol ukončenie vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Charta OSN Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Izraelsko-palestínsky konflikt mimoriadne zasadnutie Minister zahraničia štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vojna na Ukrajine
