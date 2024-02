Putin prerazí našu obranu a len tak ľahko sa nezastaví, varuje Zelenskyj pred obmedzením pomoci od USA

5.2.2024 (SITA.sk) -Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že má nádej na ďalšiu podporu Spojených štátov, no zároveň varoval, že ak sa zníži, nastane „nové geopolitické usporiadanie" sveta.Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to uviedol v rozhovore pre taliansku televíznu stanicu Tg1. „Chcem veriť a dúfať, že ak dôjde k zmenám v Spojených štátoch, línia (podpory Ukrajiny) zostane rovnaká," poznamenal Zelenskyj na možnosť zvolenia Donalda Trumpa do funkcie prezidenta USA.„V Republikánskej strane sú radikálne hlasy, ale je tam aj veľa ľudí, ktorí podporujú Ukrajinu. Je na Američanoch, aby sa rozhodli, ale ak majú v úmysle obmedziť pomoc Ukrajine, dôjde k novému geopolitickému usporiadaniu. Putin prerazí našu obranu, pôjde dopredu a len tak ľahko sa nezastaví," dodal Zelenskyj.Biely dom nedávno priznal, že mu došli peniaze pre Ukrajinu, čo znamená, že nemôže poslať ďalšiu muníciu ani rakety, aby jej pomohol v boji proti ruskej invázii. Ďalší balík pomoci pre Ukrajinu je už niekoľko mesiacov pozastavený pre nezhody v Kongrese. Americký prezident Joe Biden cez víkend vyzval zákonodarcov, aby balík pomoci schválili čo najskôr.