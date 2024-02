V dm ani menštruácia nie je tabu

5.2.2024 (SITA.sk) -Pri priemernom počte 450 menštruácií za život žena spotrebuje takmer 16-tisíc vložiek či tampónov, na ktoré sú náklady viac ako 6 000 eur. Podľa štatistík Európskej únie si až 1 z 10 dievčat a žien nemôže dovoliť základné hygienické a menštruačné produkty, keď už hovoríme o menštruačnej chudobe. Pri chýbajúcich financiách na pokrytie nákladov spojených s menštruáciou sa tak namiesto nich používajú rôzne kusy látok, ponožky, toaletný papier či iné spôsoby. Veľmi často sa tieto improvizované menštruačné potreby navyše využívajú dlhšie, než by sa mali, čo môže ohrozovať fyzické zdravie. Celkové nepohodlie prispieva aj k zhoršeniu psychického zdravia, pričom stres môže vyvolať aj vynechávanie školy či práce počas dní menštruácie. To všetko prispieva k cykleniu sa v kolobehu chudoby.Dm sa dlhodobo zameriava na fyzické, duševné a mentálne zdravie zákazníčok a spolupracovníčok a venuje sa aj témam, ktoré sú tabu, s cieľom, aby sa dané témy destigmatizovali. "Keďže zaručenie prístupu k bezplatným produktom je pilierom rovnosti a dôstojnosti a zároveň eliminuje finančné prekážky spojené s prístupom k nim, rozhodli sme sa sa v tejto oblasti urobiť prvý krok a poskytli tak všetkým spolupracovníčkam vo filiálkach, v centrálnom sklade, ako aj v centrále spoločnosti využívanie vybraných hygienických potrieb dm značky Jessa v rámci pracovného času zadarmo. Sú tak pre ne k dispozícii rôzne typy menštruačných vložiek a tampónov. Menštruačnými potrebami sú navyše vybavené aj zákaznícke toalety vo filiálkach dm," povedala Nicol Noseková, manažérka marketingu spoločnosti dm drogerie markt.Na problémy ľudí žijúcich v menštruačnej chudobe poukazuje aj projekt Dôstojná menštruácia, ktorý zastrešuje občianske združenie inTYMYta. V roku 2023 sa dm stala jeho produktovým partnerom a plní vložkami sýtočervené Menštruačné Skrinky v komunitných centrách, školách a organizáciách podporujúcich ľudí v núdzi. Vložky sú dostupné zdarma a sú pravidelne dopĺňané. Okrem toho materiálna pomoc putuje aj do viacerých organizácií pre ľudí v núdzi naprieč Slovenskom.Veľkým prínosom v tejto téme však môže byť každý z nás. Stačí, ak všetci začneme hovoriť o menštruácii otvorene, na základe faktov a búrať tak nezmyselné mýty či tabu. Edukujme seba i iných o tom, že menštruácia je prirodzený jav, že to nie je nič nečisté, nič, za čo sa treba hanbiť, a nič, o čom sa nehovorí a čo musí ostať v utajení. A že aj vďaka nej sme na svete. Cestou k destigmatizácii je porozumenie našim telesným funkciám a tomu, čo sa počas menštruácie odohráva v tele a psychike ženy. A tak budú môcť ženy a dievčatá svoje menštruovanie pokojne prežívať ako osobnú intímnu vec, no bez pocitu hanby či viny.Informačný servis