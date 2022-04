Putin prijal pozvánku na samit G20, indonézsky prezident ho požiadal o okamžité ukončenie vojny

29.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin prijal pozvanie na samit G20 , ktorý sa v novembri uskutoční na indonézskom ostrove Bali. V piatok to povedal indonézsky prezident Joko Widodo . „Indonézia chce zjednotiť G20. ... Mier a stabilita sú kľúčom k obnove a rozvoju svetovej ekonomiky,“ cituje televízia CNN prezidentovo stanovisko.Widodo tento týždeň pozval na samit aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského . Ten na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že je vďačný za pozvánku, ale nešpecifikoval, či sa na podujatí zúčastní.Indonézsky prezident tento týždeň telefonoval s Putinom aj so Zelenským. Ruskému prezidentovi podľa stanoviska prízvukoval dôležitosť okamžitého ukončenia vojny na Ukrajine aj túžbu jeho krajiny prispieť k mierovému riešeniu konfliktu. Zelenskému zase povedal, že Indonézia je pripravená poskytnúť humanitárnu pomoc Ukrajine, no nie vojenskú asistenciu, pretože to zakazuje ústava aj jej zahraničná politika.