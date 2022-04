Výrobcovia vítajú návrh Európskej únie na obmedzenie SF6

Ako sa zmena môže dotknúť konkrétnych odvetví?



Budovy: Budovy, predovšetkým administratívne, podliehajú silnejúcim požiadavkám udržateľnosti. Používanie rozvádzačov bez SF6 je príležitosťou na splnenie cieľov aj certifikátov ako LEED, BREEAM alebo WELL. Okrem toho budovy už prechádzajú z rozvádzačov NN na rozvádzače VN na podporu rýchleho nabíjania elektrických vozidiel. Teda od začiatku by mali uvažovať o technológiách bez SF6.



eMobilita: Výberom elektrického vozidla sa vodiči už teraz rozhodujú pre ekologickú dopravu. Rozvádzače bez SF6 podporujú ešte ekologickejšie nabíjanie elektromobilov. Používanie ekologických rozvádzačov bude potrebné pre budúce normy udržateľnosti.



Sieť: Distribučná sieť, ktorá je dekarbonizovaná podporuje celý hodnotový reťazec distribúcie elektrickej energie, nielen jej výrobu.



Dátové centrá: Dátové centrá sú jedným z energeticky najnáročnejších komponentov. Komponenty akými sú rozvádzače bez SF6, môžu pomôcť dátovým centrám znížiť ich emisie skleníkových plynov.



29.4.2022 (Webnoviny.sk) - Európske siete majú jedinečnú šancu postupne sa zbaviť SF6 v rozvádzačoch. Rozhodnutie je dôležité aj pre zelený rozvoj elektromobility.Európska komisia vo svojom novom návrhu nariadenia o fluoridoch predpokladá postupné vyradenie skleníkového plynu SF6, ktorý sa používa ako izolant v rozvádzačoch, dôležitej súčasti elektrických sietí. Toto rozhodnutie má výrazný dopad na budúcnosť distribúcie elektrickej energie, napájanie budov, dátových centier aj infraštruktúry potrebnej pre rozvoj elektromobility.Hexafluorid sírový (SF6) má 25 200-krát vyšší potenciál globálneho otepľovania ako CO2. Výrobcovia, ako Schneider Electric toto opatrenie vítajú a sú pripravení poskytnúť alternatívu. Tou udržateľnou sú SM AirSeT a RM AirSeT , ktoré na miesto izolantu SF6, používajú čistý vzduch. Modernizácia sieťovej infraštruktúry bude mať zásadný význam pri prechode na čistú energiu. Elektrifikácia je základom dekarbonizácie a budeme potrebovať rozšírené elektrické siete, aby sme uspokojili rastúci dopyt po elektrickej energii z priemyslu, dopravy a budov. Výskumníci odhadujú, že len EÚ bude do roku 2030 potrebovať investície do elektrických sietí v hodnote 375 - 425 miliárd EUR.Rozširovanie elektrickej infraštruktúry je nevyhnutné, ale prechod na obnoviteľné zdroje energie bude skutočne ekologický len vtedy, ak budú elektrické siete ekologicky udržateľné. To znamená, že musia byť bez skleníkových plynov vrátane silného skleníkového plynu SF6.Používanie SF6 je spojené s veľkými environmentálnymi nákladmi. Je to najsilnejší skleníkový plyn na svete s potenciálom globálneho otepľovania 25 200-krát vyšším ako CO2. V celosvetovom meradle vypúšťame každý rok približne 8 000 ton (t) SF6, čo sa približne rovná emisiám CO2 zo 100 miliónov automobilov.Horšie je, že SF6 sa na konci svojej životnosti zvyčajne nezničí. Odstránenie SF6 je náročné, nákladné a spôsobuje veľké množstvo emisií. Výskumníci predpokladajú, že súčasný aj budúci SF6 zostane v atmosfére tisíce rokov, keď unikne počas výroby, inštalácie, prevádzky, údržby a vyraďovania elektrickej infraštruktúry.Len v európskych sieťach vysokého napätia sa nachádza 8 600 t SF6. To zodpovedá 196 miliónom ton CO2, čo je viac ako celkové ročné emisie Holandska. Siete vysokého napätia predstavujú približne tretinu celkového objemu v EÚ, takže konečný objem potenciálnych emisií je podstatne vyšší, ak by sme pridali SF6 uložený vo veľmi vysokonapäťových vedeniach.Rozvádzače vysokého napätia bez obsahu SF6 používajú čistý vzduch, majú rovnaké pozitívne vlastnosti ako tradičné rozvádzače, vysoký výkon a kompaktné rozmery. Pre používateľov sú dôležité aj nižšie celkové náklady vďaka oveľa dlhšej životnosti zariadení.Informačný servis