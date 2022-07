Putin radí Ukrajine prijať podmienky Moskvy, Rusko vraj len začalo a bude horšie

7.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok varoval Ukrajinu, že by mala urýchlene prijať podmienky Moskvy alebo sa pripraviť na najhoršie. Zároveň zlovestne dodal, že Rusko na Ukrajine sotva začalo svoje akcie.Na stretnutí s lídrami parlamentu Putin obvinil Západ z podnecovania nepriateľských akcií a vyhlásil, že chce s Ruskom „bojovať až do posledného Ukrajinca“.„Je to tragédia pre ukrajinský ľud, ale vyzerá to tak, že sa to uberá týmto smerom,“ dodal.Vyhlásil, že Rusko je naďalej pripravené rokovať o ukončení bojov a dodal, že „tí, ktorí to odmietajú, by mali vedieť, že čím dlhšie to potrvá, tým ťažšie bude pre nich uzavrieť s nami dohodu“.„Počúvame, že nás chcú poraziť na bojisku. Nech to skúsia,“ povedal Putin.