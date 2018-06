Putin: Rusko stiahlo zo Sýrie vyše 1000 vojakov a desiatky lietadiel

Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 28. júna (TASR) - Rusko v uplynulých dňoch stiahlo zo Sýrie 1140 armádnych príslušníkov a 13 vojenských lietadiel. Vyhlásil to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin, ktorého cituje agentúra Reuters.uviedol Putin počas príhovoru k absolventom ruských vojenských akadémií v Kremli.Ruský líder navštívil Sýriu vlani v decembri. Putin pôvodne nariadil odsun hlavnej časti kontingentu už v marci 2016, ale tomuto rozhodnutiu následne nenasvedčovalo takmer nič. Minulý rok v decembri znovu nariadil čiastočné stiahnutie ruských vojakov zo Sýrie, avšak odvtedy opäť vzplanuli boje medzi rôznymi frakciami, všíma si rádio Slobodná Európa.Rusko uskutočňuje v Sýrii bombardovanie od septembra 2015, pomáhajúc zvrátiť vývoj tejto sedemročnej občianskej vojny v prospech sýrskeho prezidenta Bašára Asada, svojho spojenca.vyhlásil Putin.Sýria bude i jednou z tém, ktoré Putin prerokuje so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom na ich prvom spoločnom summite 16. júla v Helsinkách. Koalícia pod velením USA podporuje v sýrskej vojne protivládnych povstalcov a Kurdov. USA sa pôvodne zapojili do bojov v rámci ťaženia proti militantom z extrémistickej organizácie Islamský štát.