Taliansky premiér kvôli otázke migrácie blokuje závery summitu EÚ

Na snímke Giuseppe Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. júna (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte vo štvrtok tesne pred pracovnou večerou premiérov a prezidentov členských krajín EÚ odmietol odsúhlasiť pripravené závery summitu EÚ, ktoré pokrývajú širokú škálu pracovných otázok, až kým sa hlavy vlád a štátov nedohodnú na spoločnej pozícii o migrácii.Informáciu novinárom potvrdil Preben Aamann, hovorca predsedu Európskej rady Donalda Tuska.uviedol Aaman. Skutočnosť, že ide o talianskeho premiéra, potvrdil nemenovaný taliansky diplomat.Závery summitu pokrývajú viacero bodov, od obchodných vzťahov EÚ so Spojenými štátmi po bezpečnostné a obranné otázky a tiež hospodárske a finančné záležitosti.Otázka migrácie, ktorá názorovo dlhodobo rozdeľuje členské krajiny Únie, sa má prerokovávať počas neformálnej pracovnej večere a podľa názoru viacerých diplomatov EÚ to budú dlhé a náročné debaty. Viacerí z nich naznačili možnosť rokovaní až do rána.Conte pri príchode na summit EÚ vyzval na zásadnú zmenu v migračnej politike EÚ. Pripomenul, že Taliansko dostalo iba minimálnu pomoc v čase, keď bolo hlavnou krajinou, ktorá prijímala migrantov z celého Stredomoria, a zdôraznil, že