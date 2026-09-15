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15. septembra 2026
Putin sa nezastaví sám, EÚ musí pritvrdiť proti ruským hybridným útokom, hovorí Kallasová
Šéfka diplomacie EÚ tvrdí, že Moskva pridáva v hybridných operáciách, preto musí Európa posilniť sankcie aj podporu Ukrajiny. Európska únia (EÚ) musí ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Šéfka diplomacie EÚ tvrdí, že Moskva pridáva v hybridných operáciách, preto musí Európa posilniť sankcie aj podporu Ukrajiny.
Európska únia (EÚ) musí sprísniť opatrenia proti Rusku vrátane kontroly turistických víz, aby dokázala reagovať na rastúci počet hybridných útokov Moskvy, vyhlásila v utorok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
„Putin sa nezastaví, pokiaľ ho niekto nezastaví,“ povedala Kallasová v Európskom parlamente (EP). Dodala, že ak Rusko podstupuje čoraz väčšie riziká, „Európa mu musí zvýšiť cenu“.
Podľa Kallasovej čelí Európa stabilnému nárastu hybridných útokov, ktorých cieľom je oslabiť podporu Ukrajiny.
Obavy zosilneli po letnom náleze dronu s výbušninou na nemeckom letisku, z ktorého Berlín obvinil Moskvu.
EÚ by podľa nej mala sprísniť pohyb ruských diplomatov v schengenskom priestore, zakázať víza bývalým ruským vojakom a preveriť vydávanie turistických víz ruským občanom.
„Musíme zmenšiť okruh ľudí, ktorí uskutočňujú útoky na európskom území,“ vyhlásila. Kallasová zároveň vyzvala členské štáty na lepšie zdieľanie spravodajských informácií a širšie využívanie umelej inteligencie v boji proti ruskej dezinformačnej kampani.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok uviedol, že Aliancia má dostatok možností na reakciu na hybridné útoky, hoci nie všetky budú verejné. Za najdôležitejšie označil pokračovanie podpory Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Putin sa nezastaví sám, EÚ musí pritvrdiť proti ruským hybridným útokom, hovorí Kallasová © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) musí sprísniť opatrenia proti Rusku vrátane kontroly turistických víz, aby dokázala reagovať na rastúci počet hybridných útokov Moskvy, vyhlásila v utorok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
„Putin sa nezastaví, pokiaľ ho niekto nezastaví,“ povedala Kallasová v Európskom parlamente (EP). Dodala, že ak Rusko podstupuje čoraz väčšie riziká, „Európa mu musí zvýšiť cenu“.
Hybridné útoky
Podľa Kallasovej čelí Európa stabilnému nárastu hybridných útokov, ktorých cieľom je oslabiť podporu Ukrajiny.
Obavy zosilneli po letnom náleze dronu s výbušninou na nemeckom letisku, z ktorého Berlín obvinil Moskvu.
EÚ by podľa nej mala sprísniť pohyb ruských diplomatov v schengenskom priestore, zakázať víza bývalým ruským vojakom a preveriť vydávanie turistických víz ruským občanom.
Zdieľanie spravodajských informácií
„Musíme zmenšiť okruh ľudí, ktorí uskutočňujú útoky na európskom území,“ vyhlásila. Kallasová zároveň vyzvala členské štáty na lepšie zdieľanie spravodajských informácií a širšie využívanie umelej inteligencie v boji proti ruskej dezinformačnej kampani.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok uviedol, že Aliancia má dostatok možností na reakciu na hybridné útoky, hoci nie všetky budú verejné. Za najdôležitejšie označil pokračovanie podpory Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Putin sa nezastaví sám, EÚ musí pritvrdiť proti ruským hybridným útokom, hovorí Kallasová © SITA Všetky práva vyhradené.
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