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15. septembra 2026
Irak chce zdvojnásobiť vývoz ropy cez Stredozemné more a zásobovať Európu
Bagdad rokuje s Nemeckom a Francúzskom o dodávkach ropy, kľúčovou alternatívou má byť trasa cez Stredozemné more. Irak chce výrazne zvýšiť vývoz ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Bagdad rokuje s Nemeckom a Francúzskom o dodávkach ropy, kľúčovou alternatívou má byť trasa cez Stredozemné more.
Irak chce výrazne zvýšiť vývoz ropy do Európy a diverzifikovať trasy, aby znížil závislosť od Hormuzského prielivu blokovaného počas vojny na Blízkom východe. Premiér Alí az-Zajdí o dodávkach rokoval s Nemeckom aj Francúzskom.
„Irak nemôže zostať rukojemníkom jediného koridoru,“ povedal az-Zajdí v Berlíne po rokovaní s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
V pondelok o tejto otázke rokoval aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
Pred vypuknutím vojny produkoval Irak približne štyri milióny barelov ropy denne a vyvážal 3,4 milióna barelov, prevažne cez Hormuz. Najväčšími odberateľmi boli Čína a India.
Po narušení námornej dopravy začal Bagdad vyvážať ropu cisternami cez Sýriu a ropovodom do tureckého prístavu Ceyhan, kapacita týchto trás je však obmedzená.
Az-Zajdí tvrdí, že Irak môže „zdvojnásobiť vývoz ropy cez Stredozemné more“ a v budúcnosti posielať takmer polovicu produkcie do európskych krajín a USA. Bagdad chce zároveň zvýšiť ťažbu až na desať miliónov barelov denne.
S Nemeckom očakáva dohodu o vývoze ropy výmenou za nemecké technológie a zariadenia.
Merz zároveň upozornil, že ovládnutie Báb al-Mandabu Húsíami ďalej zhoršuje situáciu na energetických trhoch a zasahuje aj Nemecko.
Zdroj: SITA.sk - Irak chce zdvojnásobiť vývoz ropy cez Stredozemné more a zásobovať Európu © SITA Všetky práva vyhradené.
Irak chce výrazne zvýšiť vývoz ropy do Európy a diverzifikovať trasy, aby znížil závislosť od Hormuzského prielivu blokovaného počas vojny na Blízkom východe. Premiér Alí az-Zajdí o dodávkach rokoval s Nemeckom aj Francúzskom.
„Irak nemôže zostať rukojemníkom jediného koridoru,“ povedal az-Zajdí v Berlíne po rokovaní s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
V pondelok o tejto otázke rokoval aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
Veľký exportér
Pred vypuknutím vojny produkoval Irak približne štyri milióny barelov ropy denne a vyvážal 3,4 milióna barelov, prevažne cez Hormuz. Najväčšími odberateľmi boli Čína a India.
Po narušení námornej dopravy začal Bagdad vyvážať ropu cisternami cez Sýriu a ropovodom do tureckého prístavu Ceyhan, kapacita týchto trás je však obmedzená.
Zdvojnásobenie vývozu
Az-Zajdí tvrdí, že Irak môže „zdvojnásobiť vývoz ropy cez Stredozemné more“ a v budúcnosti posielať takmer polovicu produkcie do európskych krajín a USA. Bagdad chce zároveň zvýšiť ťažbu až na desať miliónov barelov denne.
S Nemeckom očakáva dohodu o vývoze ropy výmenou za nemecké technológie a zariadenia.
Merz zároveň upozornil, že ovládnutie Báb al-Mandabu Húsíami ďalej zhoršuje situáciu na energetických trhoch a zasahuje aj Nemecko.
Zdroj: SITA.sk - Irak chce zdvojnásobiť vývoz ropy cez Stredozemné more a zásobovať Európu © SITA Všetky práva vyhradené.
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