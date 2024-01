Putin sa rozhodol podpáliť svet, vyhlásil Duda a svetových lídrov vyzval, aby neboli unavení

18.1.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin sa podľa poľského prezidenta rozhodol Andrzej Duda to povedal na podujatí Ukrajinské raňajky počas Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose, informuje na svojej webstránke denník The Guardian.„Som si absolútne istý, že 30 rokov po rozpade Sovietskeho zväzu sme svedkami znovuzrodenia ruského imperializmu v jeho krvilačnej verzii. Bez pochýb sa Putin rozhodol podpáliť svet,“ vyjadril sa Duda pripomínajúc, že vojna na Ukrajine jePoľský prezident v Davose vyzval svetových lídrov, aby neboli unavení pre vojnu na Ukrajine. „Koalícia zla“ je podľa neho pripravená riskovať, aby mala kontrolu nad svetovým poriadkom., skonštatoval.Len Ukrajinci musia rozhodnúť o svojej budúcnosti, povedal tiež Duda s tým, že, ktorá je agresorom a napadla nezávislý a suverénny štát.Putin by sa podľa poľského prezidenta v prípade víťazstva na Ukrajine nezastavil. Ďalšie krajiny, napríklad vo východnej Európe, na Kaukaze či v Strednej Ázii, sa podľa neho môžu stať ďalšou obeťou Ruska.