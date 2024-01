Prezidentka Čaputová vidí v novele Trestného zákona nesúlad s Ústavou SR

Novela Trestného zákona môže byť v kolízii s Ústavou SR, prináša hrozbu zásahov do práv poškodených na spravodlivý proces. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v Národnej rade (NR) SR a vyzvala neprijímať takéto zásadné zmeny v skrátenom legislatívnom konaní. Ozrejmila, že kombinácia zníženia trestných sadzieb, zvýšenia hraníc škody, zmeny v ukladaní podmienečných trestov a zmeny v oblasti premlčania by bola rezignovaním štátu na ochranu občanov, efektívne vymáhanie spravodlivosti a môže znamenať odklon od ochrany princípov právneho štátu.

Prezidentka odmieta dôvody na zrýchlené prijatie novely Trestného zákona

Prezidentka upozornila na riziká rýchleho prijatia novely Trestného zákona

Argument vlády na prijatie novely Trestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní opierajúci sa o rozhodnutia Ústavného súdu SR a údajného porušovania ľudských práv neobstojí. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v pléne Národnej rady (NR) SR. Úprimnejšie zdôvodnenie vidí vo výroku premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že ide o mocenské rozhodnutie. Odmietla aj argumenty o potrebe zosúladiť výšky trestov s okolitými krajinami Európskej únie. Poukázala pritom na výhrady európskych orgánov a na ohrozenie čerpania eurofondov.



Nesprávne alebo dôkladne nepripravené nastavenie novely Trestného zákona by mohlo spôsobiť nepredvídateľné celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv poškodených osôb. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v pléne Národnej rady (NR) SR. Označila za bezprecedentné, aby sa závažné zmeny trestného práva diali bez riadneho legislatívneho procesu. Upozornila, že predložená novela je jednou z najvýznamnejších zmien v doterajšej trestnej politike a zásadne mení prístup k majetkovej a hospodárskej kriminalite.

Vyvracia aj častý argument koalície, že ide o zosúladenie výšky trestných sadzieb za niektoré činy s okolitými krajinami. Zuzana Čaputová v príhovore prináša porovnanie s Českom, Nemeckom či Rakúskom.

„Možno odkázať aj na rakúsky trestný zákon, ktorý v prípade podplácania verejných funkcionárov pri úplatku vo výške nad 300-tisíc eur ustanovuje trestnú sadzbu do 15 rokov. Na Slovensku podľa navrhovanej novely by za úplatok verejnému činiteľovi až do výšky 700-tisíc eur hrozili maximálne 3 roky odňatia slobody, čo znamená prednostné uloženie podmienečného trestu,“ povedala.

Ak by začali platiť navrhované zmeny čo i len na jednu sekundu, v dôsledku skrátenia premlčacích lehôt navždy zanikne trestnosť tisícov už spáchaných majetkových a hospodárskych trestných činov, varuje prezidentka.

„Zanikne aj zodpovednosť ich páchateľov, a to aj v prípade mimoriadne závažných trestných činov, ktorými boli spôsobené značné finančné škody,“ povedala.

Podľa odhadov odborníkov fakticky pôjde o generálnu amnestiu týchto skutkov, kde sa poškodení už nikdy nedomôžu spravodlivosti.