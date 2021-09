Putin sa stretol s infikovaným človekom, preventívne nastúpil do karantény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin nastupuje do karantény po tom, čo sa v jeho najbližšom okolí objavili prípady nákazy koronavírusom. Kremeľ o tom informoval v utorok. Putin sa nechal proti koronavírusu plne zaočkovať ruskou vakcínou Sputnik V , pričom druhú injekciu dostal v apríli.Prezident sa v pondelok zúčastnil na viacerých verejných podujatiach. Stretol sa s ruskými paralympionikmi, pozrel si spoločné vojenské cvičenia s Bieloruskom a rokoval so sýrskym prezidentom Baššárom Asadom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárov informoval, že Putin je „úplne zdravý“ a do izolácie nastupuje po kontakte s niekým, kto sa infikoval. Ako dlho zostane v karanténe, hovorca neuviedol a ubezpečil, že hlava štátu bude pokračovať vo svojej práci tak ako zvyčajne.Na otázku, či bol výsledok Putinovho testu na koronavírus negatívny, Peskov odpovedal, že „samozrejme, áno“. Hovorca neuviedol, ktorý z prezidentových kontaktov bol infikovaný s tým, že prípadov bolo niekoľko.