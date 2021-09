Obyvatelia Luníka IX sa pripravujú na návštevu pápeža Františka, sprievodný program sa začal s oneskorením

aktualizované 14. septembra 12:10



Hlavný program bude na sídlisku

Pri organizácii pomáhajú dobrovoľníci

V štvrti žije vyše 4-tisíc Rómov

Pôsobia tu saleziáni

14.9.2021 (Webnoviny.sk) -Obyvatelia košického sídliska Luník IX sa už od skorých ranných hodín pripravujú na návštevu Svätého Otca. Sprievodný program sa začal s menším oneskorím, a to svätou omšou pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža.Ako informovala Konferencia biskupov Slovenska , celebruje ju slovenský biskup pôsobiaci v Azerbajdžane, salezián Vladimír Fekete . Kazateľom bude ďalší salezián, don Jozef Luscoň.V poobedňajších hodinách vystúpi v rámci sprievodného programu Zbor z Luníka IX. Nasledovať bude duchovné pásmo, a to modlitba ruženca so svedectvami, spevom a tancom. Ponúkne aj videoprojekciu o pápežovi Františkovi a blahoslavených Rómoch, Emílii a Zefirínovi.Hlavný program, teda návšteva Svätého Otca na sídlisku, bude na priestranstve pred Saleziánskym komunitným centrom v čase od 16:00 do 16:30. Dve hodiny pred príchodom pápeža Františka bude sídlisko uzavreté.S organizáciou aktivít na sídlisku Luník IX pomáha približne 150 dobrovoľníkov. Mnohí sem prišli nielen z východného Slovenska. Pomáhajú organizačne, usmerňujú médiá aj návštevníkov pri jednotlivých sektoroch a sledujú aj dodržiavanie protipandemických opatrení.Dobrovoľníčka Marika z Topoľčian je v Košiciach od nedele, odchod má plánovaný na stredu. „Mala som túžbu vidieť bližšie Svätého Otca. Je to charizmatická osobnosť,“ uviedla pre agentúru SITA. Onedlho oslávi päťdesiate narodeniny, dobrovoľnícku činnosť a stretnutie s pápežom si dala ako darček k nim.Dobrovoľníčka Eva z Košíc si spoluprácu s miestnymi Rómami počas prípravy na stretnutie a pomoci na Luníku pochvaľuje. „Iste, vnímali to ináč, chvíľu z toho možno mali stres, ale už v pondelok sme videli, že sa tešia. Priložili tiež ruku k dielu,“ povedala pre SITA.Dobrovoľníci ich ale museli požiadať, aby sa postarali o psov, ktorí na sídlisku pobehovali. Vyhoveli im a zatvorili ich. Pre Evu toto sídlisko nie je neznáme, jej dcéra pracovala ako dobrovoľníčka u saleziánov, ktorí sa tu starajú o pastoráciu Rómov.Sídlisko Luník IX bolo postavené v 70. rokoch minulého storočia. Pôvodne malo byť sídlom pre vojenské zložky a bezpečnostné sily. Dnes na tomto sídlisku žije 4 300 obyvateľov rómskeho pôvodu, ich presný počet je však ťažké zistiť. Tretinu z nich tvoria deti a mládež.V jednom obydlí na Luníku žije v priemere štrnásť ľudí. Veľký počet z nich žije v chudobe a zlých hygienických podmienkach. Situáciu na tomto sídlisku, ako aj na celom Slovensku, spôsobuje predovšetkým veľmi nízka úroveň vzdelania a vyučovania, ktorú samotní Rómovia často úmyselne ignorujú. Viacerí neplatia za elektrinu, teplú vodu a kúrenie.Mnoho rodín žije takmer nepretržite s obmedzeným množstvom pitnej vody na deň či bez prístupu k pitnej vode, bez vykurovania, a to všetko súvisí s úrovňou hygieny v domoch. Odpadky sa veľmi často jednoducho vyhodia pod okná. Štvrť, do ktorej vedie iba jedna ulica, spája s mestom iba jedna autobusová linka.Saleziáni don Bosca tam pastoračne pôsobia od júla 2008, keď prevzali aj zodpovednosť za výstavbu komunitného centra. Komunitné centrum tam bolo otvorené o dva roky neskôr, zameriava sa na edukáciu, kultúrne aj katechetické aktivity.V súčasnosti tam pôsobia štyria saleziánski kňazi s viacerými laikmi, dobrovoľnými spolupracovníkmi. Zriadená je tam aj materská a základná škola, v ktorej sa vzdelávací systém snaží zachrániť deti aspoň pred úplnou negramotnosťou. Saleziáni spolu s dobrovoľníkmi sa snažia evanjelizovať a vzdelávať v štýle preventívneho systému svätého Jána Bosca.