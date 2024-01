Putin sa stretol s ministerkou zahraničia KĽDR, Lavrov ocenil podporu Pchjongjangu pre ruskú operáciu na Ukrajine

Úzka a plodná spolupráca

Putin navštívi Severnú Kóreu

16.1.2024 (SITA.sk) - Severokórejská ministerka zahraničia Čche Son-hui sa v utorok počas návštevy Moskvy stretla aj s ruským vodcom Vladimirom Putinom Stretnutie so šéfom Kremľa absolvovala s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom . Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Putina informovali o dohodách, ku ktorým dospeli.Čche a Lavrov viedli rokovania o rozšírení rusko-severokórejských vzťahov . Lavrov skôr počas dňa povedal, že budú diskutovať o „aktívnej práci" na implementácii dohôd, ktoré dosiahli lídri ich krajín.Lavrov sa vyjadril, že Moskva si „vysoko cení" podporu Pchjongjangu pre ruskú vojenskú operáciu na Ukrajine a spomenul „úzku a plodnú spoluprácu" medzi krajinami v rámci Organizácie Spojených národov (OSN) a iných medzinárodných organizácií.​​Čche zase poznamenala, že vyvinú „všetko úsilie na rozvoj našich vzťahov".V utorok tiež Peskov povedal, že Putin navštívi Severnú Kóreu, kam ho pozval tamojší vodca Kim Čong-un , „vo vhodnom čase" a na základe vzájomnej dohody.Kim v septembri navštívil Rusko, aby sa stretol s Putinom a navštívil niekoľko vojenských lokalít, čo zvýšilo obavy z možnej zbrojnej spolupráce, ktorá by mohla pomôcť Rusku v jeho vojne na Ukrajine Spojené štáty a Južná Kórea tvrdia, že Severná Kórea poskytla Moskve zbrane pre jej vojnu vrátane delostreleckých zbraní a rakiet. Rusko a Severná Kórea to popierajú.