Bratislavský kraj čaká podľa Drobu prelomový rok, dokončia sa projekty a opäť sa otvorí Divadlo Aréna

Dokončenie významných investícií

Otvorenie Divadla Aréna

Kampus športu a zdravia

17.1.2024 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) schválil na rok 2024 rozpočet vo výške viac ako 300 miliónov eur. Podľa predsedu BSK Juraja Drobu bude tento rok z hľadiska projektov prelomový, napriek zníženým daňovým príjmom a vysokej inflácii „Na rok 2024 sme navýšili finančné prostriedky na všetky kľúčové kompetencie žúp ako sú vzdelávanie, sociálne služby, prímestská doprava, cesty II. a III. triedy a kultúra. Podarilo sa nám navýšiť aj finančné prostriedky do cestovného ruchu," poznamenal Droba.BSK postupne dokončí svoje významné investície, či už ide o centrá odborného vzdelávania a prípravy v školskej oblasti alebo deinštitucionalizáciu sociálnych služieb.„Prebiehať budú revitalizácie parkov v Malinove a Stupave. Pokračovať budeme takisto v rozsiahlej modernizácii cestnej siete na území župy," priblížil Droba.Ako dodal, celková suma investičných výdavkov je na úrovni 70,7 milióna eur, čo je historicky najvyššie číslo.Do modernizácie ciest II. a III. triedy pôjde vyše 31 miliónov eur. Z celkového pohľadu najviac finančných prostriedkov poputuje do oblasti vzdelávania, a to 108 miliónov eur.V novej divadelnej sezóne 2024/2025 sa môžu obyvatelia kraja tešiť aj na otvorenie vynoveného Divadla Aréna , ktoré komplexne zrekonštruovali.„Tento rok na staronovú adresu na Dunajskú ulicu vrátime Bratislavské bábkové divadlo, " uviedol Droba. Divadlo roky fungovalo v náhradných priestoroch.„Konečne má pôvodnú starú budovu komplexne zrekonštruovanú a získalo aj úplne novú prístavbu, kde sa nachádza hľadisko a javisko," dodal.V tomto roku otvoria verejnosti aj kultúrne centrum v zrekonštruovanej Synagóge v Senci. Zrevitalizovať sa podarilo aj záhradu v Kaštieli v Modre. Na jar sprístupnia tiež Ekocentrum v Čunove.Ďalším pripravovaným projektom kraja je kampus športu a zdravia v Petržalke.„Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl. Súčasťou kampusu bude Spojená škola Ostredková a relevantní partneri z oblasti športu, ktorí sa budú finančne podieľať na vybudovaní športovej infraštruktúry," poznamenal Droba.Ako dodal, aktuálne majú vypracovaný stavebný zámer a podklady na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Nasledovať bude fáza vypracovania predprojektovej dokumentácie.Ďalšie podobné kampusy plánujú v Bernolákove pre oblasť energetiky a poľnohospodárstva a v Modre zase vinohradnícky.