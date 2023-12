Putin sa vyhráža Fínsku „problémami“, vníma ich ako nepriateľskú krajinu

17.12.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že Fínsko bude mať odteraz problémy pre svoje členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Ako referuje web Ukrajinská pravda, Putin to povedal v rozhovore pre reláciu „Moskva. Kremeľ. Putin“.Fínsko v apríli vstúpilo do NATO a stalo 31. členom aliancie po desaťročiach neutrality a pragmatických priateľských vzťahov s Ruskom. Moskva teraz vníma svojho západného suseda ako nepriateľskú krajinu."Práve zatiahli Fínsko do NATO. Mali sme nejaké spory? Všetky spory, vrátane územných, boli vyriešené dávno, v polovici 20. storočia. Mali sme tie najláskavejšie a najúprimnejšie vzťahy. Neboli žiadne problémy, ale teraz budú. Je to preto, že vytvoríme Leningradský vojenský okruh a sústredíme tam určité vojenské formácie,“ poznamenal Putin.Šéf Kremľa povedal, že si neželá žiadnu vojnu s krajinami NATO, pretože „neexistujú žiadne územné spory“.