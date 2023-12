Západ sa obáva, že bez pomoci USA a NATO môže Kyjev prehrať vojnu do budúceho leta

Žiadna záruka úspechu

Absencia pomoci

17.12.2023 (SITA.sk) - Západných predstaviteľov znepokojuje vyhliadka na nedostatočnú činnosť Kongresu USA pri financovaní vojenskej pomoci Ukrajine, pretože sa obávajú, že Kyjev by bez nej a bez podpory iných západných krajín mohol sám bojovať s Ruskom len niekoľko mesiacov.Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na viacerých amerických a európskych predstaviteľov.Podľa CNN západné spravodajské služby teraz zvažujú, ako dlho môže Ukrajina vydržať bez pomoci USA a NATO . Jeden vysoký predstaviteľ americkej armády tvrdil, že to môžu byť „mesiace“, pričom najhorším scenárom je „výrazný neúspech alebo dokonca prehra“ do leta 2024.„U nás neexistuje žiadna záruka úspechu, ale oni (Ukrajinci) bez nás určite neuspejú,“ povedal pre CNN popredný predstaviteľ americkej armády.Veľkým problémom na Západe je vplyv absencie pomoci na protiofenzívu Ukrajiny na východe a juhu, kde ukrajinské sily bojujú o dosiahnutie významného pokroku.„Ak sa pozrieme na zaberanie a držanie ďalšieho územia, je ťažké pochopiť, ako by to mohlo uspieť bez pokračujúcej podpory USA,“ domnieva sa európsky diplomat.Západní predstavitelia tvrdia, že pokiaľ nebude poskytnutá dodatočná pomoc USA, Ukrajine najskôr dôjdu rakety dlhého doletu, potom rakety protivzdušnej obrany a potom delostrelecká munícia a strely krátkeho doletu, ako sú protitankové strely Javelin a protilietadlové strely Stinger.Neschopnosť Kongresu konať v oblasti vojenskej pomoci začína ovplyvňovať boje na Ukrajine. Zdroje CNN tvrdia, že ukrajinské sily už pristúpili k prídelu munície a Rusko má v tomto smere „päť až sedemnásobnú“ výhodu.