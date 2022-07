Putin si môže nájsť dôvod a využiť jadrové hrozby na odstrašenie ukrajinskej protiofenzívy

20.7.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko by sa mohlo pokúsiť o anektovanie dočasne okupovaných ukrajinských území a následne pohroziť použitím jadrových zbraní, pričom ako dôvod by uviedlo, že chce brániť takzvané ruské územia. V najnovšej správe to tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) Hovorca Národnej bezpečnostnej rady John Kirby s odvolaním sa na zdroje amerických tajných služieb uviedol, že Rusko si už na anexiu pripravuje pôdu. Na okupovaných územiach by sa podľa neho už v septembri mohli konať falošné referendá o pripojení k Rusku.Ak by sa Moskve podarilo anektovať dočasne okupované ukrajinské územia, ruský prezident Vladimir Putin by podľa ISW mohol využiť jadrové hrozby, aby odradil ukrajinskú protiofenzívu do takýchto anektovaných oblastí. Inštitút sa domnieva, že Putin by mohol po anexii vyhlásiť, že podľa ruskej doktríny sa jadrové zbrane môžu použiť na obranu ruského územia vrátane novoanektovaných oblastí.Putin podľa ISW tiež môže kalkulovať, že v prípade anexie ukrajinských území by Ukrajina a jej západní partneri začali v prípade jadrových hrozieb upúšťať od podpory ukrajinskej protiofenzívy.