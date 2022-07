Hygienici upozorňujú na nebezpečný krém na opaľovanie a ďalšie problematické výrobky

Krémy na tvár so zakázanou látkou

Výrobok na akné s ortuťou

Krém kontaminovaný baktériami

Nebezpečným je aj pleťový krém proti starnutiu pokožky

zabalený v bielej kartónovej škatuľke. Vyššie uvedený výrobok môže byť mikrobiologicky kontaminovaný baktériami Pseudomonas aeruginosa, čo predstavuje riziko infekcie pre používateľov.

Ľudskému zdraviu škodlivá je tiež farba na vlasy vo forme hnedého prášku Herbal color black, ktorá sa nachádza v čiernom plastovom vrecku. Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku p-phenylenediamine (PPD - 1, 6 %) a nedostatočné množstvo oxidačného činidla na zabezpečenie úplnej reakcie látok a pripravovanej zmesi. PPD je silný kožný senzibilizátor.

Zosvetľovacie krémy na tvár

Pozor aj na krémy na opaľovanie

20.7.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Do systému na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch ich nahlásili kontrolné orgány v Čechách, Litve a Nemecku. Výrobky sa môžu nachádzať aj na Slovensku. Informácie poskytol Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.Ide o hydratačný krém na tvár Drkinamasis veido kremas su natraliomis išrgomis visiems odos tipams su proteinais s prírodnou srvátkou a proteínmi. Výrobok je zabalený v bielo-zelenej kartónovej škatuľke sa na obale je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka - Butylphenyl Methylpropional.Túto látku obsahuje aj krém na tvár s kolagénom a rastlinným olejom pre zrelú pleť Veido kremas su kolagenu ir augaliniu aliejumi brandžiai odai a výživný krém na tvár s včelím voskom a rastlinným olejom Maitinamasis veido kremas su bii vašku ir augaliniu aliejumi visiems.Všetky uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.Do kategórie nebezpečných bol zaradený výrobok na ošetrenie akné, jazvičiek a tmavých škvŕn Shivanya Beauty Cream. Vo výrobku bola zistená prítomnosť ortuti v množstve (13 500 +/- 2700 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu.Jabushe ORIGINAL CreamHygienici upozorňujú aj na krém na tvár White Secret, výrobok na zosvetlenie pokožky v 300 a 500 ml fľašiach a 150 g mydlo zabalené v bielej kartónovej škatuľke, výrobok na zosvetlenie pokožky Carotone s objemom 330 ml, 215 ml, 350 ml, 60 ml, 30 ml a mydlo o hmotnosti 190 g.V kategórii nebezpečné sú tiež výrobky na zosvetlenie pokožky Caro White v balení 30 ml, 50 ml a 120 ml fľašiach a 180 g mydlo. Uvedené výrobky na zosvetlenie pokožky obsahujú zakázanú látku hydroquinone (1,4-dihydroxybenzene), čo je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.Nebezpečným je aj výrobok na ochranu pred slnečným žiarením Sun milk Kids SPF 50+ je v 100 ml oranžovo-bielej tube zabalený v oranžovo-bielej kartónovej škatuľke, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením Sun spray SPF 30 zabalený v oranžovo-bielej kartónovej škatuľke a tiež výrobok na ochranu pred slnečným žiarením Sun milk SPF 30 oranžovo-biela tuba zabalená v oranžovo-bielej škatuľke.Skúškou na stanovenie slnečného ochranného faktora (SPF) bolo zistené, že vyššie uvedené výrobky neposkytujú deklarovanú ochranu.Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.