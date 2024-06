Putin sľubuje prímerie, má však podmienku. Ukrajina musí stiahnuť vojakov z území, ktoré vyhlásil za anektované

Konečné riešenie konfliktu

Obmedzenie vojenskej sily

Tragická stránka histórie

Klasické vyjadrenie agresora

14.6.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že „okamžite“ nariadi prímerie na Ukrajine a začne vyjednávať, ak Kyjev stiahne svojich vojakov zo štyroch území, ktoré Rusko nelegálne anektovalo v roku 2022, a zruší svoje plány vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO) Povedal pritom, že ak „Kyjev a západné hlavné mestá“ odmietnu jeho ponuku, „je to ich vec, ich politická a morálna zodpovednosť za pokračovanie krviprelievania“.Putin v prejave na ruskom ministerstve zahraničia v Moskve povedal, že jeho návrh je zameraný na „konečné riešenie“ konfliktu na Ukrajine a nie na „zmrazenie“. Zároveň sa vyjadril, že Kremeľ je „pripravený začať rokovania bezodkladne“.Spomenuté anektované oblasti Ukrajiny nemá Rusko plne pod kontrolou, ale ruský vodca v piatok trval na tom, aby sa ich Kyjev vzdal úplne. Je to zriedkavé, keď Putin hovorí o podmienkach pre ukončenie vojny na Ukrajine, hoci v piatok nezahrnul žiadne nové požiadavky.Širšie požiadavky na mier, ktoré spomenul, zahŕňali nejadrový štatút Ukrajiny, obmedzenia jej vojenskej sily a ochranu záujmov rusky hovoriaceho obyvateľstva v krajine.Toto všetko by sa podľa neho malo stať súčasťou „základných medzinárodných dohôd“. Všetky západné sankcie voči Rusku by sa mali zrušiť, povedal tiež Putin.„Vyzývame, aby sme obrátili túto tragickú stránku histórie a začali krok za krokom obnovovať jednotu medzi Ruskom a Ukrajinou a v Európe všeobecne,“ vyhlásil.Spravil tak pritom v čase, keď sa lídri najvyspelejších ekonomík združených v G7 stretávajú v Taliansku a vo Švajčiarsku sa chystá medzinárodný samit o mieri na Ukrajine, na ktorom sa Rusko nezúčastní.Putinov návrh je pre Kyjev neprijateľný, keďže sa chce stať členom NATO a požaduje od Ruska, aby sa stiahlo z ukrajinského územia. Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak na sociálnej sieti X skritizoval Putinov návrh s tým, že neprezentuje nič nové a je to len klasické vyjadrenie agresora.„Nie je v tom žiadna novinka, žiadne skutočné mierové návrhy ani túžba ukončiť vojnu. Je tu však túžba neplatiť za túto vojnu a pokračovať v nej v nových formátoch. Všetko je to úplný podvod,“ napísal Podoľak.